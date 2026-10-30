EEUU alerta sobre riesgo de atentados en zona norte de Honduras

Washington además ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el hondureño Yulan Adonay Carías, alias «Porky», uno de los cabecillas prófugos de la Mara Salvatrucha (MS).

La foto muestra una patrulla de la policía de Honduras en la localidad caribeña de Tela. (Archivo)

Fuente: DW

La embajada de Estados Unidos en Honduras recomendó a sus ciudadanos este viernes (30.10.2026) que eviten transitar por el caribeño Puerto Cortés (noroeste), debido a «posible amenaza de atentado contra infraestructura» portuaria y puentes en esa zona.

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En un mensaje en redes sociales, la legación diplomática indicó que «está al tanto de la información publicada por la Secretaría de Seguridad de Honduras, sobre posible amenaza de atentado contra infraestructura estratégica de Puerto Cortés, incluidos puentes e instalaciones portuarias».

«Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar transitar por la zona de Puerto Cortés este fin de semana, mantenerse informados a través de los medios locales y seguir las indicaciones de las autoridades hondureñas», añadió el mensaje.

Señaló además que la legación diplomática «continúa monitoreando de cerca la situación», y agradeció «la respuesta rápida y profesional del Gobierno de Honduras ante esta amenaza».

Luego de conocerse la alerta del FBI, las autoridades de Honduras capturaron a un hombre, quien «habría difundido mensajes en los que manifestaba su intención de utilizar artefactos explosivos para provocar daños en puentes e instalaciones portuarias», según informó la Secretaría de Seguridad en sus redes sociales.

La Secretaría de Seguridad no precisó más detalles de la operación ni la identidad del hombre detenido.

La misma institución destacó la importancia de la cooperación internacional y la articulación operativa con el Ministerio Público (Fiscalía) para prevenir amenazas contra la seguridad nacional, proteger la infraestructura estratégica y responder oportunamente ante posibles riesgos asociados a actos de terrorismo.

En Puerto Cortés, departamento de Cortés, funciona la instalación portuaria más importante de Honduras.

La denuncia de posibles atentados trasciende después de que el Parlamento hondureño aprobara la imposición de penas más severas, incluida la cadena perpetua, para líderes de pandillas y grupos criminales.

gs (efe, La Tribuna)