Efectivos policiales llegan hasta la vivienda del exministro Del Castillo en La Paz

Esta jornada, el ministro de Gobierno, Antonio Oviedo, confirmó que Del Castillo es buscado.

Fuente: video Gigavisión

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Un grupo de efectivos policiales llegó este domingo hasta el domicilio del exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en la zona de Sopocachi, en La Paz, con el objetivo de dar con su paradero.

De acuerdo con un video difundido por Gigavisión, se puede ver que efectivos policiales descienden de un vehículo y se aproximan al edificio donde se encuentra la vivienda de la exautoridad.

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Del Castillo es buscado por la Policía por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Sebastián Marset, luego de la difusión de un video atribuido al uruguayo en el que se lo menciona dentro de un supuesto esquema de pagos a autoridades.

Esta jornada, el ministro de Gobierno, Antonio Oviedo, confirmó que Del Castillo es buscado.