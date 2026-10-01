El Alto: Se cumplen más de 15 horas de audiencia cautelar de Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio

De acuerdo con el reporte desde el lugar, hasta pasadas las 20:00 horas todavía se aguarda la resolución judicial. Las cuatro exautoridades permanecían al interior de las instalaciones de la Felcn, donde hay resguardo policial.

eju.tv / Video: BTV

La audiencia de medidas cautelares del exfiscal general del Estado Roger Mariaca, el exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos, el exfiscal superior Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio cumple más de 15 horas de desarrollo este sábado. El acto judicial se instaló pasada las 05:00 horas de esta jornada y a estas horas (20.50 horas) se continúa realizando de manera virtual desde dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en la ciudad de El Alto.

La Fiscalía de La Paz solicita la detención preventiva de los cuatro investigados por seis meses, mientras avanzan las investigaciones por presuntos vínculos con una estructura relacionada con el narcotráfico. Para Mariaca y Zeballos se pidió su reclusión en el penal de San Pedro, mientras que para Irusta se solicitó la cárcel de Patacamaya.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El acto judicial está a cargo del Juzgado Quinto de Instrucción Cautelar de La Paz, instancia en la que el Ministerio Público debe fundamentar los elementos presentados en su imputación formal, mientras que las defensas de los sindicados exponen sus argumentos.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, hasta pasadas las 20:00 horas de este sábado todavía se aguarda la resolución judicial. Las cuatro exautoridades permanecen al interior de las instalaciones de la Felcn, bajo resguardo policial, mientras las vías aledañas continuaban cortadas.

La audiencia debía instalarse inicialmente el viernes a las 17:00; sin embargo, fue reprogramada para la madrugada de este sábado. La imputación fiscal contempla los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Entre los elementos incorporados en la investigación figuran informes policiales, información atribuida a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), antecedentes provenientes de Estados Unidos, material audiovisual y elementos secuestrados durante las aprehensiones.