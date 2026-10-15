El presidente del TSE denuncia «presiones» contra el plan de reforma electoral, pero ratifica que presentará las leyes a fines de noviembre

Entre el 20 y el 25 de noviembre, el TSE presentará en el Legislativo las propuestas de reforma normativa recogidas durante este proceso de diálogo y participación ciudadana.

Por: eju.tv /

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, reafirmó que los encuentros departamentales Rumbo a la Reforma Electoral 2026 continuarán hasta su conclusión en los nueve departamentos del país, pese a los intentos de frenar su realización.

En esa línea, anunció que entre el 20 y el 25 de noviembre presentará ante senadores y diputados las propuestas de reforma normativa recogidas durante este proceso de diálogo y participación ciudadana.

«Desde Cochabamba reafirmamos nuestra decisión de llevar adelante la Reforma Electoral. Pese a las presiones, o críticas infundadas que buscan frenar este proceso, nuestra convicción de continuar el proceso es firme», denunció Ávila en sus redes sociales.

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«Concluiremos los encuentros en los nueve departamentos, escuchando a la ciudadanía y recogiendo propuestas para fortalecer nuestro sistema electoral», sostuvo.

En esa línea, anunció que al finalizar este proceso, presentará los proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. «Es nuestro compromiso con Bolivia, con la democracia y con la construcción de normas electorales que respondan a los desafíos del país», afirmó.

Los encuentros regionales comenzaron en Santa Cruz el 16 de septiembre; continuaron en Chuquisaca el 22 y Potosí el 23 de septiembre.

En octubre, se realizaron en La Paz, el 6; Oruro, el 7; y Cochabamba, el 15. Restan las reuniones de Tarija, el 22; y Pando, el 27. En Beni, el encuentro está previsto para el 5 de noviembre.

Cochabamba

Durante el encuentro departamental desarrollado en Cochabamba, el presidente del TSE denunció que fue blanco de un «ataque frontal» dirigido a suspender estas jornadas.

“Nos han pedido que nos apartemos, que no lo sigamos llevando adelante. La respuesta es clara y concreta desde esta presidencia, no vamos a parar. Nos faltan tres departamentos y vamos a concluir», afirmó Ávila.

El presidente del TSE explicó que, una vez concluido el proceso en los nueve departamentos, los resultados serán presentados a la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el propósito de poner a consideración de los legisladores las propuestas de modificación de las normas que regulan el sistema electoral boliviano.

«Vamos a entregar estos proyectos de ley, porque es cumplir con Bolivia, es cumplir con la democracia y es cumplir con los procesos electorales», manifestó.

Fortalezas y limitaciones

Por su parte, la vicepresidenta del TSE, Ximena Camacho, destacó la importancia de evaluar con rigor técnico las fortalezas y limitaciones del régimen electoral boliviano, a fin de identificar las reformas necesarias para responder a las demandas de la sociedad y fortalecer la institucionalidad democrática.

Camacho señaló que estos encuentros deben constituirse en espacios de diálogo abierto, intercambio de ideas y construcción de propuestas concretas para avanzar hacia un sistema electoral más eficiente, inclusivo, transparente y confiable.

Asimismo, indicó que las futuras normas electorales deberán responder a desafíos como la modernización tecnológica, la transparencia institucional, el fortalecimiento de la confianza ciudadana y la consolidación de una democracia paritaria, libre de acoso y violencia política contra las mujeres.