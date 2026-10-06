En silla de ruedas y envuelto con una colcha azul, Luis Arce declaró por el caso 26J

Tras reanudarse el juicio por el denominado caso 26J, Arce fue trasladado desde el Hospital Arco Iris hasta el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en una ambulancia para prestar su declaración en calidad de testigo.

eju.tv / Video: Gigavisión

El expresidente Luis Arce declaró este martes como testigo en el juicio por la toma militar de la plaza Murillo, registrada el 26 de junio de 2024. En plena audiencia, mientras respondía las preguntas, el exmandatario permaneció en una silla de ruedas y cubierto con una colcha azul.

Tras reanudarse el juicio por el denominado caso 26J, Arce fue trasladado desde el Hospital Arco Iris hasta el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en una ambulancia para prestar su declaración en calidad de testigo.

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«¿Los recibían los ministros? ¿Algún ministro o alguna otra autoridad de Estado le ha comunicado sobre la llegada de blindados a la ciudad de La Paz?, ¿el alto mando militar tenía conocimiento previo de la llegada de blindados a la ciudad?», fue dos de algunas preguntas hechas por León.

En respuesta, Arce manifestó: «le informo que yo no recibía esos informes». Tras su declaración, pasada las 17.00 horas nuevamente fue trasladado rumbo al Arco Iris.

Uno de los principales investigados en este caso es el excomandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, quien cumple arresto domiciliario y también estaba presente en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para participar en el juicio.

Zúñiga es defendido por el abogado Eduardo León, en el proceso judicial que busca esclarecer los hechos registrados el 26 de junio de 2024, cuando efectivos militares y vehículos blindados ingresaron a la plaza Murillo, en el centro político de La Paz.

«¿Los recibían los ministros? ¿Algún ministro o alguna otra autoridad de Estado le ha comunicado sobre la llegada de blindados a la ciudad de La Paz?, ¿el alto mando militar tenía conocimiento previo de la llegada de blindados a la ciudad?», fue dos de algunas preguntas hechas por León.