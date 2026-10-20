Encargada de Negocios de EE.UU. en Bolivia visitó al tilcayo Tigrino, en Senda Verde

El ejemplar fue descubierto por el ecólogo boliviano y ex becario del programa de becas de postgrado del Gobierno de Estados Unidos Fulbright, Enzo Aliaga, y la bióloga Paola Nogales.

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La encargada de Negocios de Estados Unidos (EE.UU.) en Bolivia, Amanda Porter, visitó este martes al tilcayo Tigrino, en Senda Verde, según informó la embajada de ese país, mediante sus redes sociales.

“En Senda Verde, nuestra Encargada de Negocios, Amanda Porter, conoció al tilcayo Tigrino, un gato silvestre único de Bolivia”, señala la embajada estadounidense.

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El ejemplar fue descubierto por el ecólogo boliviano y ex becario del programa de becas de postgrado del Gobierno de Estados Unidos Fulbright, Enzo Aliaga, y la bióloga Paola Nogales.

Desde 2020, la Embajada de EE.UU. ha apoyado proyectos de Senda Verde que combaten el tráfico de fauna y protegen la biodiversidad, como el mariposario, que conserva polinizadores esenciales, y el Virtual Field Initiative, que capacita a estudiantes y guardaparques.

“Bolivia y EE.UU.: aliados en ciencia”, señaló la embajada.

Vicky Ossio, fundadora de Senda Verde, contó a Unitel, en una anterior oportunidad, que al ejemplar lo bautizaron como ‘Tigrino’ y destacó sus particulares características.

“Desde hace más de ocho años, ocho o nueve años, que está con nosotros, es un animalito muy especial, es un pequeño felino”, explicó.

La responsable de Senda Verde remarcó que, pese a sus características y apariencia, el tilcayo no debe ser considerado un animal doméstico.

“El tilcayo es bonito, estamos todos felices, pero no es mascota”, enfatizó y recordó que los animales silvestres deben permanecer en sus ecosistemas naturales y no ser extraídos de su hábitat.