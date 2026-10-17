Flávio Bolsonaro aseguró que Brasil será una de las siete potencias del mundo si es electo presidente

El candidato del PL planteó esa meta en un mitin en Vitória, a ocho días de la segunda vuelta: “Voy a rescatar la dignidad de Brasil ante el mundo”

eju.tv /Fuente:Infobae

Flávio Bolsonaro aseguró que Brasil será una de las siete potencias mundiales bajo su mandato si vence a Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre, durante un mitin realizado este sábado en Vitória, capital del estado de Espírito Santo.

El senador y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) presentó esa meta ante miles de seguidores, cuando faltan ocho días para el balotaje. En su intervención, sostuvo que sus eventuales cuatro años de Gobierno devolverían al país una posición de mayor peso internacional y pidió que la población evalúe el resultado al final del período.

“Pueden exigirme dentro de cuatro años si Brasil no estará entre las siete mayores potencias del mundo, porque voy a rescatar la dignidad de Brasil ante el mundo y la de ustedes”, declaró Bolsonaro durante el acto. La promesa se refirió a la ubicación de Brasil entre las principales economías del planeta, un grupo al que el país no pertenece actualmente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Brasil ocupa el décimo lugar en el ranking de las mayores economías mundiales. Bolsonaro no detalló en Vitória las políticas económicas ni las medidas que aplicaría para alcanzar la posición que fijó como objetivo de su eventual administración.

El candidato llegó al evento con una camiseta en los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, sobre un chaleco antibalas. El acto se desarrolló bajo un operativo de seguridad que incluyó francotiradores apostados en edificios ubicados a lo largo del recorrido de la movilización.

Durante el discurso, el senador reivindicó la trayectoria política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado por golpismo y permanece bajo prisión domiciliaria. También rechazó la idea de que el movimiento identificado con el exmandatario hubiera perdido vigencia tras su salida del poder.

“Dijeron que habían acabado con el bolsonarismo, pero se olvidaron de que Jair Bolsonaro dejó millones y millones de semillas”, afirmó Flávio Bolsonaro ante los asistentes. El candidato además definió a su padre como el mejor presidente de la historia de Brasil.

La campaña del senador concentró el mensaje en la continuidad de ese espacio político y en la convocatoria a los votantes que respaldaron a Jair Bolsonaro. Junto al candidato estuvieron el diputado federal Nikolas Ferreira, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y Lorenzo Pazolini, candidato a gobernador de Espírito Santo.

Flávio Bolsonaro afirmó que, si gana las elecciones, gobernará para todos los brasileños, incluidos quienes no lo apoyen. En ese marco, dirigió críticas a la administración de Lula da Silva y atribuyó a su gestión un aumento de los asesinatos, las agresiones contra las mujeres, el cierre de empresas y la pérdida de dignidad de la población.

La actividad en Vitória forma parte de la etapa final de la campaña antes de la segunda vuelta. Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos en la primera ronda, frente al 45 % de Lula da Silva. Esa diferencia de dos puntos también figura en los últimos sondeos citados antes de la votación decisiva.