Gobierno crea Comisión Interministerial para impulsar un plan integral de desarrollo de los salares

La Comisión Interministerial está integrada por los ministerios de Gobierno, Obras Públicas, de la Presidencia y de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.

Por eju.tv / La Paz / Video: MHyE

Con el objetivo de impulsar el Plan de Desarrollo Integral de los Salares, el Gobierno nacional creó una Comisión Interministerial que visitará los 28 salares del país y se reunirá con sus habitantes para generar, de manera conjunta, un polo de desarrollo.

La iniciativa fue presentada este miércoles por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, y el viceministro de Recursos Evaporíticos y Tecnologías Energéticas Emergentes, Luis Eduardo Osorio.

La Comisión Interministerial está integrada por los ministerios de Gobierno, Obras Públicas, de la Presidencia y de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.

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El objetivo “es desarrollar un plan integral en los salares. Tenemos 28 salares y solamente se ha pensado en extraer el litio, pero no desarrollar las capacidades económicas que tienen esos lugares”, dijo el ministro Blanco durante una conferencia de prensa.

La iniciativa busca dotar a las regiones circundantes a los salares de infraestructura que permita impulsar su desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Para ello, se contará con la participación de autoridades locales y departamentales, además de los pobladores de las zonas involucradas.

Asimismo, se pretende que “el litio sirva para generar riqueza en Bolivia y que no se lo tenga ahí tirado como se lo ha tenido durante tanto tiempo”, indicó el ministro.

Osorio, por su parte, explicó que la Comisión Interministerial impulsará una visión integral para el desarrollo del ecosistema denominado “los salares bolivianos”.

“Tenemos 28 salares, se conocen los principales y los más grandes, pero tenemos que velar por el cuidado del medio ambiente, el impulso de las actividades y la coexistencia de actividades y, por supuesto, también desde nuestro sector buscamos impulsar la actividad del litio y evaporíticos (…) ya que tenemos un recurso que es catalogado de los más grandes a nivel mundial y tenemos la potencialidad de ser parte de los jugadores importantes del planeta”, afirmó.

Bolivia posee alrededor de 23 millones de toneladas de recursos de litio, ubicándose entre los países con mayores recursos identificados a nivel mundial, junto con Argentina, que registra alrededor de 28 millones de toneladas, y Chile, con aproximadamente 13 millones.