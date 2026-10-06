Italia canaliza crédito de 12 millones de euros para impulsar el turismo en Cochabamba y Potosí

Bolivia e Italia presentaron el Programa de Desarrollo del Turismo Cultural y Natural Cochabamba–Potosí.

Por eju.tv / La Paz / Video: MRE

Con el fin de impulsar el turismo en los departamentos de Potosí y Cochabamba, el Gobierno de Italia canaliza un crédito de 12 millones de euros a favor de Bolivia.

El dato fue revelado durante el acto de presentación del Programa de Desarrollo del Turismo Cultural y Natural Cochabamba–Potosí, que estuvo encabezado por el canciller Héctor Huanca y el embajador de Italia en La Paz, Fabio Messineo.

También participaron autoridades locales, como los alcaldes de los municipios de Tarata, Cliza, Anzaldo, Arani y Toro Toro, además de la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera.

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“El Gobierno de Italia ha dispuesto un crédito de 12 millones de euros para impulsar el turismo cultural y natural en Cochabamba y Potosí”, confirmó la legisladora, al destacar que el “turismo es una oportunidad valiosa para desarrollar la economía, respetando siempre el entorno”.

Destacó que los proyectos están listos para su ejecución y aseguró que “pronto veremos florecer esta riqueza en beneficio de la economía y el legado cultural de estos pueblos”.

El embajador de Italia en La Paz, Fabio Messineo, y la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera. Foto: Facebook Daniela Cabrera

El embajador de Italia destacó la iniciativa y aseguró que “representa una gran apuesta por el potencial inmenso que reside en su patrimonio, su oferta cultural y su turismo”.

“Creemos profundamente en el impacto transformador de este proyecto. Estamos convencidos de que revitalizar el patrimonio local es dinamizar las economías, generar empleo para las personas y mostrar al mundo la riqueza de Bolivia”, aseguró.

Por su parte, el canciller destacó la importancia de impulsar el turismo y las culturas de Bolivia, en alianza con los alcaldes, las gobernaciones, la cooperación internacional y el Gobierno nacional.

“Esta nueva etapa tiene que tener un sello, debe ser el de la articulación y la corresponsabilidad”, afirmó.