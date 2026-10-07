Paz denuncia que él y sus ministros reciben amenazas de muerte por WhatsApp

Sostuvo que los supuestos amedrentamientos también llegaron a los parlamentarios que modificaron la ley del Ministerio Público y eligieron al reemplazo de Roger Mariaca.

eju.tv / Video: DTV

En su discurso en Trinidad, el presidente Rodrigo Paz denunció este miércoles que él, sus ministros y parlamentarios recibieron amenazas de muerte incluso contra sus familiares a través de mensajes de WhatsApp.

«No es fácil lo que nos está pasando, yo les quiero decir, en la intimidad a veces uno llega en las noches y le duele, uno es padre, tiene familia, sé que estamos metiendo a la cárcel a los corruptos y a los ladrones, los ministros me dicen: ‘Presidente, este es un Gobierno que decide pero nos amenazan a nuestras familias, en el WhatsApp nos tiran amenazas'», señaló.

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Paz sostuvo que los supuestos amedrentamientos también llegaron a los parlamentarios que modificaron la ley del Ministerio Público y eligieron al reemplazo de Roger Mariaca en la Fiscalía.

«Algunos parlamentarios también, el otro día que se quedaron a aprobar la ley de modificación y después votando para el cambio de un nuevo fiscal, muchos recibieron amenazas de muerte para con sus familias, eso me decían», sostuvo Paz.

En su caso, el mandatario dijo que lo suyo es «cotidiano» y que les advirtió a su esposa e hijos que no le teme a morir por la patria.

«Lo mío es cotidiano, yo les decía a mi mujer y a mis hijos ‘yo no le tengo a la muerte por la patria, yo no me escondo, yo doy la cara'», indicó.