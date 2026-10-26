¿Qué declaró Ferrufino ante los fiscales? aquí las 24 preguntas del caso Marset

El exjefe de contrainteligencia de la Policía dijo que no participó en el operativo de la casa de Marset, sino cumplió con tomar la casa de seguridad que estaba cerca de la casa del capo uruguayo

eju.tv /Fuente: El Deber

Entre las 20:00 del viernes 23 de octubre y las primeras horas del sábado el teniente coronel, Juan Ferrufino Rojas, compareció ante los fiscales que investigan el caso Marset y las denuncias de hurto de sus bienes. El oficial de Policía respondió 24 preguntas del caso, algunas extensas. EL DEBER transcribió todo el interrogatorio.

P. Habiendo cumplido con las formalidades legales de la advertencia del hecho, su protección jurídica y procesal diga usted si va a prestar su declaración en presencia de su abogado o se va a acoger al derecho constitucional de guardar silencio.

R.- Sí, voy a declarar.

P.- Diga usted si cuenta con antecedentes policiales o judiciales.

R.- No.

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P.- Diga usted dónde se encontraba destinado en el mes de marzo del 2026 y cuál era su cargo.

R.- En la Dirección Nacional de Inteligencia con el cargo de jefe nacional de contrainteligencia.

P.- Diga usted cuál era el cargo, grado jerárquico y función que desempeñaba en fecha 13 de marzo de 2026, así como la unidad policial a la que pertenecía.

R.- Era jefe nacional de contrainteligencia, mi grado era teniente coronel y estaba en la Dirección Nacional de Inteligencia.

P.- Diga usted si participó en el operativo policial realizado aproximadamente a horas 02:55 del 13 de marzo de 2026, en el inmueble ubicado en la calle “A”, entre la avenida ibérica y la calle San Miguel, barrio Las Palmas, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en caso afirmativo, explique cuál fue su función específica.

R.- No participe en el operativo en la dirección calle “A”, entre la avenida Ibérica y la calle San Miguel, barrio Las Palmas.

P.- Diga usted si en fecha 13 de marzo de 2026 participó en algún operativo en inmueble ubicado en el barrio Las Palmas.

R.- Efectivamente, primero, quiero hacer conocer que en fecha 13 de marzo del 2026 se realizan dos operaciones simultaneas planificadas, uno en el domicilio de la calle A del barrio Las Palmas, lugar por el cual se está investigando y el otro a 5 minutos en auto aproximadamente en el mismo barrio Las Palmas, en la calle Rio Uruguayito y calles Salinas, para mayor referencia donde se aprehende a la hermana de Marset con un grupo armado de nacionalidad venezolana quien era la seguridad de Marset, mi persona desde horas 02:55 se constituye al último inmueble indicado, donde estuve a cargo de las operaciones de aislamiento, anillos de seguridad al domicilio y esto lo he realizado en primera instancia con 17 funcionarios del grupo Delta de Oruro 2, tiradores de alta precisión del grupo GEAT y 5 funcionarios del CEIP La Paz, en todo momento tuve contacto verbal con las personas que estaban dentro del inmueble para lograr a horas 07:00 aproximadamente su entrega voluntaria, en el transcurso de las 02:55 constantemente di el parte correspondiente, dando parte a mi coronel Moreno, pidiendo refuerzos en todo momento ya que los venezolanos cargaron sus armas y se subieron a la camioneta blindada posteriormente llegaron los de la Felcn, Delta Santa Cruz, llego el sub comandante departamental de Santa Cruz y comandante departamental de Santa Cruz, jefes de guarnición de Santa Cruz ya que la operación que se estaba realizando era de alto riesgo y necesitaba conformar los anillos de seguridad correspondientes, cabe hacer notar que mi persona negoció con el venezolano que se encontraba a cargo del grupo de seguridad de nombre Maikel, donde logré que salieran con las manos en alto de la casa, entregando el caso al CEIP Santa Cruz y quienes ingresan al inmueble en presencia de 4 fiscales el doctor Porras, Ordoñez, un fiscal de Porongo y la fiscal Delmi Guzman y proceden a realizar los actos investigativos, mi persona se queda en el lugar hasta las 09:00 de la mañana para lo cual tengo videos de mi negociación que voy a presentar en esta declaración como prueba, quiero aclarar doctor que en todo momento mi persona estaba con el rostro descubierto, por que con la experiencia que tengo prefiero que la organización criminal tome venganza a llegar a la fiscalía en ese tiempo.

P.- Diga usted si entre horas 02:55 y 07:00 am de fecha 13 de marzo de 2026 se encontraba en todo momento en el inmueble ubicado en la calle Rio Uruguayito y Salinas.

R.- Sí, efectivamente estaba cerca de la puerta de ingreso y puerta de ingreso del garaje en razón que la operación era de alto riesgo, si ustedes ven las imágenes de los objetos secuestrados y escuchan mi negociación se podrán dar cuenta que hubo intentos de enfrentamiento pese que coordinamos que un camión f12 tape la salida de los vehículos.

P.- Diga usted si durante el periodo de tiempo antes señalado hubo funcionarios policiales que presenciaron participación que describe durante el operativo.

R- Como dije en líneas arriba, llego con 17 funcionarios a cargo del capitán Chacollo de Delta Oruro, dos funcionarios del GEAT de alta precisión, el capitán Aranibar de UTOP que estaba en todo el tiempo conmigo, todo el contingente policial de Santa Cruz que nos reforzaron llegaron en el periodo de tiempo de 03:00 a 04:30 de la mañana, aproximadamente.

P.- Diga usted respecto a la comunicación que hace alusión con relación a la solicitud de refuerzos para el desarrollo del operativo, con qué funcionario policial contactó y qué dispositivo utilizó para el efecto.

R.- Con el coronel Moreno, Director Nacional de Inteligencia, de mi teléfono personal.

P.- Diga usted si en el operativo desarrollado en el inmueble ubicado en el barrio Las Palmas, entre calles Rio Uruguayito y Salinas participó el funcionario policial Erick Salvador Correa Gonzales.

R.- No.

P.- Diga usted, posterior a horas 09:00 am cual es el recorrido que realizó

R.- Por instrucciones superiores me dirijo a Delta Santa Cruz, posteriormente pido permiso para retirarme a La Paz y consigo vuelo el mismo día en la noche.

P.- Diga usted quién se encontraba a cargo de dirigir las actuaciones realizadas en dicho inmueble, en la calle Rio Uruguayito y Salinas.

R.- Yo he asumido el operativo, desde el inicio hasta el final, hasta el momento de la aprehensión.

P.- Diga usted si tiene conocimiento qué funcionarios policiales habrían participado en el operativo desarrollado en el inmueble ubicado en la calle A del barrio Las Palmas.

R.- No tengo los nombres de ellos, los conozco de vista, tampoco conozco su seudónimo con el único que hablaba era con el coronel Correa, él podría dar más luces, de quienes son, al único que conozco de mi operativo es el capitán Chacollo, solo de apellido, de sus otros funcionarios no los conozco, del CEIP solo a Tadeo y a los del GEAT no los conozco, no es que no quiera aportar con elementos que puedan aportar a la investigación porque desde un primer momento me indicaron que era una operación secreta y reservada, por lo cual no me relacioné con ellos, ni siquiera al final de la operación, ellos se fueron por sus medios y me fui solo en avión con el único que conozco es a Tadeo que me acompañó en el vehículo, pero, el apoyo de Delta Oruro fue solicitado con una nota de atención al Comando General, quienes seguramente viabilizaron los permisos.

P.- Diga usted con relación al inmueble ubicado en la calle A del barrio Las Palmas, en algún momento del día 13 de marzo del 2026 llegó a constituirse al lugar.

R.- No

P.- Diga usted si conoce al funcionario policial que hubiera dirigido el operativo desarrollado en la calle A del barrio Las Palmas.

R.- Como le explique, eran dos operaciones simultaneas, que uno estaba a mi cargo y otro del teniente coronel Correa.

P.- Diga usted, si previo al inicio de los operativos se tenía plenamente identificado el domicilio en el que se encontraba el ciudadano Sebastián Marset.

R.- Sí, se tenía identificado los dos domicilios, uno donde posiblemente estaba Sebastián Marset y el otro el grupo armado, por eso se hacen dos operaciones simultaneas.

P.- Diga usted si durante el desarrollo del operativo y posterior a este se dio parte de lo obrado al coronel Oscar Fernando Moreno Moreno.

R.- En relación al inmueble que yo estaba a cargo di parte continuo y también di parte verbal al finalizar de cómo se desarrolló el evento.

P.- Diga usted si durante el operativo en el que hubiere participado su persona fueron encontrados objetos de valor.

R.- No tengo conocimiento porque mi interés se centraba en las personas y su armamento, no hice requisa ni acto investigativo, porque no era mi tuición y tampoco les pregunté al personal de CEIP Santa Cruz, lo que habrían encontrado porque yo cumplí con mi misión y posteriormente solo observé y me retiré.

P.- Diga usted si entre horas 02:55 y 07:00 am de fecha 13 de marzo del 2026 llegó a sostener algún tipo de comunicación con el funcionario policial Erick Salvador Correa Gonzales.

R.- Me debió llamar a las 03:15 de la mañana, aproximadamente, para decirme lo tenemos al jugador, en razón que yo tomé previsiones con la gente, por lo que continuamente me comuniqué con Moreno para que pida refuerzos en mi punto y también en el puente de Urubó, un dispositivo estático de control para que no tengamos una emboscada.

P.- Diga usted entre el periodo de tiempo correspondiente al retiro de la unidad policial Delta Santa Cruz y el momento de abordar el vuelo a la ciudad de La Paz qué actividades desarrolló.

R.- Delta Santa Cruz, hemos ido a comer, así nomás pasamos el tiempo, me dormí en el auto, charlé con Tadeo, cada uno se buscó la vida, abordé mi vuelo y llegué a La Paz se puede obtener el pasaje de vuelo de BoA.

P.- Diga usted si desea agregar, aclarar o precisar algún hecho relacionado con el operativo policial del 13 de marzo de 2026, o aportar documentación, registros, nombres de testigos u otros elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos denunciados.

R.- Sí, para que la fiscalía tenga una mejor apreciación de la presente investigación entrego en la primera hoja los dos domicilios que se tenían que operativizar de manera simultánea, para una mejor apreciación entrego en otra hoja la distancia de domicilio a domicilio, entrego en otra hoja los anillos de seguridad que se diseñó en la operación.

Quiero señalar que no tengo nada que ver con ese video difundido y para que entren en contexto, cuál es la intención de ese video, primeramente es una vendetta por habernos atrevido desestructurar una organización criminal asentada en Bolivia y también esto viene de que tal vez he afectado intereses económicos por lo cual mi nombre y mi apellido ahora han sufrido un desprestigio de imagen que tal vez se podría solucionar habiéndome citado para que yo me presente, para explicarles lo que ahora les di a conocimiento y no haber hecho caso de un video donde lo subtitulan con mi apellido y también quiero hacer notar que yo soy conocido en este ámbito operativo y de inteligencia y todo los casos que he realizado que habría sido de connotación nacional, nunca he obrado que no sea de la manera más correcta posible y segura para mi personal, todo este tiempo me han difamado como si yo estuviera en el domicilio de Marset, cosa que es completamente falso, sí participé en la operación, pero tenía otra área de operaciones, que se encontraba en la calle Rio Uruguayito y Salinas.