Sala ratifica 180 días de detención para Cerimedo y dispone que cumpla la medida en Palmasola

La abogada de Cerimedo, Margarita Arce, informó que la Sala ratificó la medida cautelar y el plazo de 180 días, pero consideró que el lugar de cumplimiento debe ser Palmasola

eju.tv /Fuente: El Deber

La Sala Penal que revisó la apelación de Fernando Cerimedo ratificó este martes la detención preventiva por 180 días por el caso de tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller, pero determinó que la medida debe cumplirse en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz. La defensa anunció que solicitará formalmente el traslado del argentino desde La Paz.

La decisión fue conocida después de la audiencia de apelación en la que la defensa de Cerimedo cuestionó la resolución que había dispuesto su detención preventiva y observó, entre otros aspectos, los elementos utilizados para sustentar la probabilidad de autoría.

La abogada de Cerimedo, Margarita Arce, informó a EL DEBER que la Sala Penal ratificó la medida cautelar y el plazo de 180 días, pero consideró que el lugar de cumplimiento debe ser Palmasola. “Ratificó la cantidad de días, pero en Palmasola”, explicó la jurista, quien anunció que la defensa solicitará al juez correspondiente que se ejecute el traslado de Cerimedo a Santa Cruz.

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Uno de los puntos que, según Arce, favoreció parcialmente a su defendido fue la valoración de los elementos relacionados con la probabilidad de autoría. La abogada sostuvo que los vocales consideraron que los mensajes y chats presentados durante la investigación no son suficientes por sí solos para establecer la autoría, aunque tampoco fueron descartados completamente. “Solamente es un indicio para él, pero se tiene que continuar con la investigación”, explicó Arce al referirse al criterio expresado durante la audiencia.

Según la defensa, la Sala Penal habría observado que no existe, dentro de los elementos analizados, un mensaje directo entre Cerimedo y los presuntos sicarios ni una evidencia que demuestre un pago directo para ejecutar el ataque contra Beller.

La abogada remarcó que la audiencia correspondía a una apelación de la resolución cautelar y que, por esa razón, la defensa no podía incorporar nuevos elementos probatorios.

Cerimedo podría volver a Palmasola

Con la ratificación de la medida y del plazo, pero con la determinación de que sea cumplida en Santa Cruz, la defensa prepara una solicitud para que Cerimedo sea trasladado desde La Paz hasta Palmasola.

Arce explicó que la primera causa corresponde a Santa Cruz y que, al haberse ratificado la resolución emitida inicialmente por el juez que conoció ese proceso, corresponde solicitar que el detenido vuelva a esa jurisdicción. “Vamos a solicitar con la resolución que ha dictado el juez que lo traigan a Fernando Cerimedo acá”, señaló.

Cerimedo permanece actualmente privado de libertad en La Paz debido a otro proceso por presunta legitimación de ganancias ilícitas, en el que también se dispuso su detención preventiva.

Arce anunció además que los abogados de Cerimedo preparan una audiencia de cesación a la detención preventiva, esta vez con nuevos elementos que, según la defensa, permitirían acreditar aspectos que no pudieron ser demostrados durante la primera audiencia.

La defensa pretende solicitar inicialmente la libertad irrestricta y, de manera alternativa, una medida menos gravosa, como el arresto domiciliario con autorización para trabajar. “Lo primero que vamos a solicitar es la libertad irrestricta para que él se defienda”, explicó Arce, aunque reconoció que considera poco probable que esa solicitud sea aceptada y que, en ese escenario, plantearán medidas alternativas.

Beller sostiene que la Sala ratificó la probabilidad de autoría

En contraste con la interpretación de la defensa, Nadia Beller, expareja de Cerimedo y denunciante en el proceso, publicó en sus redes sociales que la resolución de la Sala ratificó la probabilidad de autoría atribuida a su expareja. “En apelación se ratificó la probabilidad de autoría de Fernando Cerimedo en el delito de feminicidio en grado de tentativa”, escribió Beller.

También señaló que la Sala mantuvo el auto dictado en la audiencia cautelar y consideró legales los actos procesales desarrollados hasta el momento.

De esta manera, mientras la defensa interpreta que la Sala restó fuerza a los elementos utilizados para sustentar la probabilidad de autoría, Beller sostiene que ese extremo fue ratificado. La investigación deberá determinar, con nuevos elementos, la responsabilidad que pudiera corresponder a Cerimedo.

Durante la audiencia también fueron analizados los recursos planteados por la parte denunciante. Según Arce, la apelación presentada por Beller junto con su abogado Jerjes Justiniano fue declarada improcedente.

Por ahora, Cerimedo continuará privado de libertad. La resolución mantiene la detención preventiva por 180 días en el proceso por tentativa de feminicidio, pero abre la posibilidad de que el acusado sea trasladado nuevamente a Palmasola, mientras su defensa prepara una nueva solicitud de cesación con elementos que no fueron considerados en la primera audiencia.