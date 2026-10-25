Sorata: 22 aprehendidos en un operativo contra la minería ilegal; hallan armas, explosivos y mercurio

La intervención se realizó en la zona de los ríos Yani e Ingenio. El comandante de la Armada informó del hallazgo de una pistola de 9 milímetros y mercurio; las autoridades aún verifican los bienes encontrados.

eju.tv / Video: Armada Boliviana

Un operativo contra presuntas actividades de minería ilegal en inmediaciones de los ríos Yani e Ingenio, en el municipio paceño de Sorata, dejó 22 personas aprehendidas y el hallazgo de armas de fuego, municiones, explosivos, equipamiento táctico y mercurio, según un reporte preliminar de la Armada Boliviana.

La intervención se realizó este domingo con participación de la Armada, el Ministerio Público y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). En el despliegue intervinieron efectivos del Batallón de Comandos Anfibios, la Dirección General de Capitanías de Puerto y el Batallón de Policía Militar Naval N.º 1 “TN. Pérez”.

El comandante general de la Armada Boliviana, vicealmirante Ernesto Adalid Alfaro Palma, informó que, en el marco del operativo, se incautaron elementos explosivos, un arma y mercurio, metal nocivo que utiliza sobre todo la minería ilegal para la extracción de oro y que provoca daños severos al medio ambiente.

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“Se acaba de encontrar explosivos, una pistola 9 milímetros y mercurio en poder de los mineros ilegales”, declaró Alfaro.

Parte de los aprehendidos y los explosivos incautados. Foto: Armada Boliviana

El balance preliminar de la institución naval incluye ocho armas de fuego, municiones, material explosivo y equipamiento táctico. También se reportó la retención de tres vehículos. El operativo fue registrado mediante drones.

La inspección de las instalaciones y los depósitos intervenidos continúa para verificar e inventariar los bienes encontrados. La Armada indicó que el balance definitivo se conocerá una vez concluidas esas actuaciones.

Justiniano se refirió a la protección de los recursos naturales en un mensaje difundido tras el operativo: “Nuestros recursos naturales son patrimonio de todos los bolivianos. Protegerlos exige instituciones que actúen con firmeza, coordinación y respeto a la ley”.

La intervención se desarrolló en coordinación con el Ministerio Público y la AJAM, las instancias que participan en las actuaciones relacionadas con la presunta explotación minera ilegal en la zona.