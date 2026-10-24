Un total de 24 policías especializados se incorpora al plan Fronteras Seguras 2.0 en Pando

Laguna manifestó que los efectivos llegaron con dotación de armas largas para hacer frente a cualquier situación relacionada con el crimen organizado, además cuentan con recursos propios del Comando Departamental.

Fuente: video BTV

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Un grupo de 24 policías especializados en la lucha contra el narcotráfico llegó a Cobija, Pando, para sumarse al plan Fronteras Seguras 2.0, según informó el comandante departamental de la Policía en esa región, Mauricio Laguna.

“Arribaron 24 policías especializados contra el narcotráfico, se desplazaron para reforzar el plan Fronteras Seguras 2.0”, señaló el jefe policial a la televisora estatal BTV.

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Laguna manifestó que los efectivos llegaron con dotación de armas largas para hacer frente a cualquier situación relacionada con el crimen organizado, además cuentan con recursos propios del Comando Departamental.

Indicó que la institución del orden también accedió a dos antenas starlink que se ubicarán en zonas rurales, lo que generará mayor seguridad en las operaciones policiales.

El despliegue busca fortalecer las tareas de seguridad y ampliar la capacidad operativa en zonas fronterizas.

Recientemente, el Gobierno presentó el plan, en la ciudad de Santa Cruz, oportunidad en la que el general de la Policía, Adrián Álvarez, adelantó que 230 efectivos de la institución verde olivo fueron capacitados contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, por lo que están preparados para las acciones investigativas que encara la Policía.

Los pilares base del plan son el despliegue estratégico y el control territorial, acciones que se ejecutarán en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, que comparten fronteras con Brasil.