Fuente: Unitel.bo

Por Silvia Montero

La siembra de arroz para la campaña agrícola 2026-2027 avanza a un ritmo menor al previsto en Santa Cruz y Beni, donde los productores reportan una reducción de alrededor del 50% en la superficie cultivada.

Así lo reflejó la investigadora Ana Isabel Ortiz, de la Asociación de Productores Arroceros, al precisar que el panorama asoma en medio de condiciones climáticas adversas, elevados costos de producción y el ingreso de arroz de contrabando.

”Sabemos que ni la mitad de los productores se ha animado a sembrar”, manifestó Ortiz.

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