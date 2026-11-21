Arroz: Advierten que la superficie de siembra puede caer hasta en un 50% en Santa Cruz y BeniCategorías Economía, VideosEtiquetas 21/11/2026 Desde la Asociación de Productores Arroceros atribuyen los retrasos a factores climáticos, altos costos de producción y el ingreso de arroz de contrabando, temas que desalientan a los productores. [Foto referencial: CIAT] / Desde el sector advierten dificultades productivas Fuente: Unitel.bo Por Silvia Montero La siembra de arroz para la campaña agrícola 2026-2027 avanza a un ritmo menor al previsto en Santa Cruz y Beni, donde los productores reportan una reducción de alrededor del 50% en la superficie cultivada. eju.tv Así lo reflejó la investigadora Ana Isabel Ortiz, de la Asociación de Productores Arroceros, al precisar que el panorama asoma en medio de condiciones climáticas adversas, elevados costos de producción y el ingreso de arroz de contrabando. ”Sabemos que ni la mitad de los productores se ha animado a sembrar”, manifestó Ortiz. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas http://eju.tv/wp-content/uploads/2026/11/Arroz_-Advierten-que-la-superficie-de-siembra-puede-caer-hasta-en-un-50-en-Santa-Cruz-y-Beni.mp4 Ortiz señaló que estos factores están incidiendo en las decisiones de los agricultores y generando retrasos en las labores de siembra, tema que no solo desalienta a los productores, sino también complica las proyecciones para la actual campaña agrícola. En Santa Cruz, la situación genera preocupación porque el sector ve difícil alcanzar las 100.000 hectáreas de siembra que se tenían proyectadas para el periodo 2026-2027. A las dificultades productivas se suma el cuestionamiento de los arroceros a los programas gubernamentales de apoyo al sector, ya que aunque se contemplan recursos por Bs 350 millones, los productores observan que todavía no existen resultados visibles que permitan aliviar la situación que atraviesa el sector.