Este lunes se cumplen 7 meses de la ejecución de Claure y es un año del crimen de Cruz

Fuente: Correo del Sur

La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) comparte la preocupación de las familias del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, y del juez de Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz, asesinados por sicarios en dos hechos distintos pero que coinciden en los nulos resultados de las investigaciones: sin autores materiales ni intelectuales tras las rejas.

“Estamos hablando de un caso de grave relevancia no solamente social, sino que atenta de forma directa a la independencia judicial, la seguridad jurídica, tomando en cuenta que se ha vinculado a posibles hechos de crimen organizado”, expresa en Correo del Sur Radio el presidente de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca y miembro del directorio de Amabol, Christian Arancibia, a propósito de la ejecución de Claure, que transcendió fronteras.

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El magistrado del Tribunal Agroambiental fue abatido por sicarios el 30 de abril, en Santa Cruz de la Sierra, en un caso que despertó compromisos del Gobierno y reacción internacional; este lunes se cumplirán siete meses. A principio de mes, el 7 de noviembre, se conmemoró un año del asesinato del juez del Tribunal de Sentencia N.º 1 de Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz Arancibia.

La hermana del juez Cruz, de origen chuquisaqueño, tomó contacto con la Amabol hace varios meses. La organización pidió informes desde la gestión anterior y la próxima semana su directorio llegará a Cochabamba para entrevistarse con el fiscal departamental y pedir resultados inmediatos. De la misma manera, actuarán en el caso de Claure si la familia lo solicita, apunta Arancibia ante la consulta.

Hay una coincidencia más en ambos casos y es que las familias no recibieron ayuda directa del Estado para seguir las investigaciones. “Son familiares de escasos recursos y un principio constitucional básico es el acceso a una justicia gratuita y esto implica que no solamente los imputados tienen el derecho al servicio gratuito de un abogado. Existe una institución que es pagada por el Estado como es el Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima) (…); tienen la obligación no solamente en este caso, sino en todos los casos, de prestar el asesoramiento jurídico y patrocinar a cualquier persona que lo requiera, principalmente a las personas de escasos recursos económicos”, manifiesta.

Las hermanas de Claure afirmaron que en el Sepdavi les cambiaron abogado porque el profesional inicialmente asignado renunció y, después, sufrieron el desinterés y hasta reclamos del sucesor cuando se quejaron.

El Presidente de la Amach pide al Ministerio Público no cerrarse en una sola hipótesis. Comparte lo expresado esta semana por la abogada de las hermanas Claure, Lizeth Sandoval, en sentido de que “no se trata de un simple caso más de ajuste de cuentas, como se ha estado queriendo llamar; es un caso de relevancia nacional que tiene que llamar altamente la atención porque está vinculado al crimen organizado”.

“Si hay intereses superiores, de cualquiera de los entes o algunas personas de alto poder involucradas, tiene que darse con los responsables”, exhorta y señala que este es el momento para que el Fiscal General del Estado ordene mostrar avances objetivos y sustentados en prueba.

DOS ASESINATOS

* El juez del Tribunal de Sentencia N.º 1 de Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz Arancibia, fue asesinado por sicarios el 7 de noviembre de 2025 en Cochabamba.

* El decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, fue abatido por sicarios el 30 de abril de 2026 en Santa Cruz de la Sierra.

Fuente: Correo del Sur