Bolívar vs. The Strongest: los 99 años del gran clásico

La Academia y el Tigre jugarán el domingo por la Liga. Los celestes promocionan el partido recordando que al año será el Centenario del encuentro más importante del fútbol boliviano.

Raúl Paredes del Tigre y «Chingolo» Orozco de Bolívar al comienzo de un clásico en 1947. Foto: Historia del Fútbol Boliviano

Fuente: Brújula Digital|Premium

Bolívar y The Strongest jugarán este domingo el clásico correspondiente a la jornada 25 de la Liga, será el último del año.

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Es de gran importancia para ambos. La Academia necesita los tres puntos para continuar como único líder del campeonato en procura de alcanzar el título; el Tigre todavía tiene la esperanza de luchar desde el tercer lugar, aunque sus opciones para ser primero o segundo son mínimas.

En medio de la trascendencia del juego, que arrancará a las 17.15 en el estadio Hernando Siles de La Paz, Bolívar —el dueño de casa— decidió promocionar este nuevo choque recordando los 99 años del gran clásico boliviano.

Atigrados y celestes se enfrentaron por primera vez en 1927, cuando los campeonatos paceños aún eran amateurs. En 2027 ambos celebrarán el Centenario del partido más importante del fútbol profesional en el país.

La historia de hace 99 años

Historia del Fútbol Boliviano, en su portal en la web (historiadelfútbolboliviano.com), rememora lo que fue esa primera época del Bolívar vs. The Strongest.

El primer clásico oficial de la historia se jugó el 17 de octubre de 1927, se enfrentaron en la cancha del Hipódromo con un resultado final de empate sin goles. En el equipo celeste estaban jugadores como el arquero Miranda, y delanteros como Sainz, Gómez, Molina (que fueron jugadores de la Selección) y Segaline. Los atigrados contaban con su estrella el “Chato” Reyes Ortiz, Plaza, Vildoso y Barrera entre los más destacados, rememora la publicación.

Y agrega los siguientes datos:

El primer triunfo de la historia de los clásicos le correspondió a The Strongest, que derrotó a los celestes el 2 de noviembre de 1927 por el torneo amateur paceño por 4 goles a 0.

Los equipos formaron así: The Strongest con Samsó, Orellana, Pacheco, Vildoso, Prado, Soria Galvarro, Barreda, Montes, Reyes Ortiz y Plaza. Bolívar con Miranda, Gutiérrez, Barreda, Serrano, Nieto, Leclere, Gómez, Sainz, Segaline, Álvarez y Molina. La contundente goleada fue bordada con dos goles de uno de los dos mejores jugadores bolivianos del momento Eduardo “Chato” Reyes Ortiz, un tanto de Barreda y otro de Sánchez.

El primer triunfo de Bolívar se produjo dos años después, también en el Hipódromo el 17 de noviembre de 1929 cuando los celestes derrotaron a The Strongest por 1 a 0.

En el estadio Siles

El primer partido en el flamante Hernando Siles se jugó el 27 de julio de 1930 con goleada atigrada por 4 goles a 0.

El primer clásico entendido como tal (cuando ya Universitario había dejado de ser el otro grande de La Paz) se jugó el 24 de abril de 1932 (era en realidad el décimo partido entre ambos equipos), también con victoria bolivarista por la mínima diferencia. Entre los jugadores que serían campeones ese año y que ganaron el encuentro, estaban Conrado Angulo, Mario Alborta y los hermanos Plaza (uno de ellos exatigrado).

Bolívar se dio el gusto de despedirse del amateurismo con una clara victoria (era el año 1949) por 4 goles a 2. La superioridad celeste comenzó en ese periodo. Entre 1928 y 1949 se enfrentaron en 41 ocasiones con 14 triunfos de Bolívar y 14 del Tigre, igual número de triunfos para cada club, con 13 empates, 68 goles celestes y 78 goles atigrados.

Después llegó la otra parte de la historia: la “era profesional” (1950-1977) y la Liga convertida ahora en División Profesional (1977-2026).

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