Bolivia entrena en Guayaquil a la espera del duelo amistoso contra Ecuador

La selección nacional tuvo su jornada de trabajo en la ciudad ecuatoriana de cara al compromiso amistosos del martes ante la ‘Tricolor’.

eju.tv /Fuente:Unitel

La selección boliviana tuvo su primera práctica en territorio ecuatoriano de cara al último compromiso de la temporada 2026 ante la ‘Tricolor’. La Verde, buscará cerrar el año con una victoria tras cinco derrotas consecutivas.

El equipo dirigido por Óscar Villegas se instaló en Guayaquil el sábado por la tarde. Este domingo, el combinado nacional tuvo una jornada de trabajo intensa, donde la Verde trabajó varios aspectos tácticos.

Para el compromiso ante Ecuador, la selección boliviana no contará con el mediocampista Robson Matheus, quien sufrió una lesión en el hombro derecho y será baja para la recta final de la temporada con Bolívar.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Verde tendrá una última sesión de entrenamientos este lunes, donde el técnico Villegas definirá el onceno titular para el compromiso del martes.