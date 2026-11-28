El Niño intensifica la sequía y amenaza con empujar a más de cuatro millones de personas adicionales a la inseguridad alimentaria para finales de 2027 en Centroamérica, advirtió el PMA.

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Fuente: Telesur

La sequía intensificada por el fenómeno climático El Niño podría sumir a más de cuatro millones de personas adicionales en la inseguridad alimentaria en Centroamérica, elevando la cifra total de afectados hasta los 9.2 millones para finales de 2027, advirtió la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para América Latina y el Caribe, Lena Savelli.

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Centroamérica figura entre las zonas más golpeadas a escala global por el calentamiento anómalo del Pacífico ecuatorial, condición que deriva en severas faltas de precipitaciones. «Por la sequía en Centroamérica, estimamos que el número de personas con inseguridad alimentaria se puede incrementar de cinco a 9.2 millones de personas», dijo Savelli.

La representante de la agencia de Naciones Unidas subrayó que los estragos de este evento climático tendrán un efecto prolongado sobre las poblaciones locales. «No es una perturbación pasajera, realmente es una crisis de evolución lenta que va a persistir hasta finales de 2027, porque la gente está perdiendo ahora sus cosechas, sus medios de vida, y así la capacidad de las familias de poner alimentos en la mesa», puntualizó.

Corredor Seco y alertas de la ONU

El informe Puntos Críticos del Hambre, divulgado el viernes por el PMA y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ubica a Centroamérica —junto a Haití— entre los focos de mayor vulnerabilidad alimentaria en América Latina y el Caribe. El documento identifica 16 áreas críticas en el mundo donde el panorama nutricional podría agravarse de forma significativa durante los próximos seis meses.

La situación es particularmente alarmante en el denominado Corredor Seco centroamericano, una franja geográfica que abarca territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Según el reporte conjunto, la primera temporada agrícola de 2026 en esta subregión fue la más seca de los últimos 40 años, con pérdidas de cultivos que rebasaron el 75% en múltiples localidades.

La FAO y el PMA alertaron de que el agotamiento prematuro de las reservas alimentarias podría adelantar el próximo ciclo de escasez. En el caso específico de Guatemala, hasta 3.2 millones de habitantes enfrentan el riesgo de padecer inseguridad alimentaria aguda de aquí a febrero.

«He visitado todos los países de Centroamérica estos últimos meses y he visto cómo ahora los pequeños productores hablan de que han perdido sus cosechas, han empezado a vender sus bienes, ya no tienen agua en sus pozos. Entonces, sí, es una preocupación», relató Savelli.

Asistencia humanitaria y microseguros ante la emergencia

Frente a este escenario, el PMA activó medidas preventivas y brinda respaldo directo «a unas 450.000 personas en Centroamérica con transferencias de efectivo o asistencia alimentaria», dijo la funcionaria. La estrategia de respuesta también incluye mecanismos financieros para mitigar las pérdidas rurales.

«Algo que también hemos hecho en la respuesta a El Niño son los microseguros frente a la sequía. Hemos trabajado con pequeños productores en Guatemala, en Honduras, para facilitar sus pagos y tener un seguro, y ahora están recibiendo indemnizaciones, que les ayuda bastante a proteger sus medios de vida y, sobre todo, recuperarse frente al impacto de la sequía», explicó la directora regional del PMA.

Estas operaciones se ejecutan en coordinación interinstitucional y estatal, un despliegue que impulsa «el PMA de la mano con agencias como FAO, pero también Unicef y otras, y también, por supuesto, trabajamos con los Gobiernos de la región, que están dando voz de alarma con la anticipación al fenómeno», concluyó Savelli.