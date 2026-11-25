El sueño se convirtió en pesadilla, lo que tanto se decía y temía, se confirmó: YPFB informó que Bolivia tiene apenas 2,3 TCF de reservas probadas de gas natural, el nivel más bajo de los últimos 20 años. Triste colofón para una dura lección aprendida: la “nacionalización” de los recursos naturales del 1 de mayo de 2006, sumada a la dilatada subvención de los hidrocarburos terminó favoreciendo al contrabando, la corrupción y el despilfarro de este recurso no renovable, además de sumir a Bolivia en una altísima dependencia externa de diésel y gasolina y -Dios no lo permita- el día de mañana, de gas natural y GLP.

¿Cómo puede ser que un país que llegó a exportar gas natural por más de 6.000 millones de dólares anuales y que importaba menos de 200 millones en combustibles, exporte hoy poco más de 1.000 millones en gas e importe más de 2.500 millones de dólares en combustibles líquidos? ¿Confirma esto, acaso, la hipótesis de la «maldición de los recursos naturales» que en 1993 lanzara el economista británico Richard Mauty, Profesor Emérito de Geografía Económica de la Universidad de Lancaster -conocida también como “la paradoja de la abundancia”– en el sentido que el extractivismo y el rentismo llevan a un “menor crecimiento, a instituciones más débiles y a malos indicadores de desarrollo”?

La Espada de Damocles sobre las cabezas de los bolivianos, de tener que importar en breve gas natural y GLP ante el incomprensible agotamiento de los pozos de producción, es una dolorosa realidad que da cuenta que, cuando el Estado interviene en la economía con medidas equivocadas, provoca distorsiones muchas veces insalvables, como es el caso de la subvención por decenas de años a los hidrocarburos, lo que está pasando una alta factura al país.

Por tanto, como he declarado más de una vez, que un país tenga muchos recursos naturales jamás podría ser una maldición, primero, porque es un regalo de Dios y, segundo, porque, de nosotros depende cómo los aprovechamos, de ahí que, el problema no está en la abundancia de los recursos, sino, en la abundancia de las malas políticas públicas, la profusión de los pésimos políticos y la inoperancia de los administradores del Estado ¡esa, en verdad, es la verdadera maldición!

El que el precio interno de un producto no guarde relación con el costo real de producción, como ha venido sucediendo con los hidrocarburos desde los años ´90, por una parte, y, que el Estado asuma el monopolio de la comercialización de hidrocarburos a través YPFB, por otra, dan cuenta de lo que hoy sufrimos.

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Con sus reservas de gas “en picada”, Bolivia corre ahora el riesgo inminente de no solo tener que dejar de exportar gas a mediano plazo para consumir lo que queda de él, sino también, a tener que importar gas natural a precio internacional, una pésima ecuación: perder divisas por la no exportación y gastar divisas en importación: Bolivia está enferma y, pese a ello, hay quienes, por una conveniencia política e ideológica, se oponen a que se quite la subvención a los hidrocarburos, sin saber que el remedio podría resultar peor que la enfermedad.

¿Quieren que siga el contrabando de gasolina y GLP a los países vecinos? ¿Qué del gasto de divisas, el creciente déficit fiscal y el mayor endeudamiento, por ello? ¿Y las interminables filas de productores, transportistas y ciudadanos que pierden tiempo, dinero y su paciencia, en busca de carburantes? ¿Qué de la corrupción asociada a la importación, transporte y distribución? ¿Que continúe el desabastecimiento al no garantizar el Estado su provisión? ¿Quieren seguir beneficiando a quienes consumen más combustible, como los autos “chutos”? ¿Qué no haya inversión en exploración y al no disponer de producción nacional, el costo de la electricidad suba, literalmente, hasta las nubes?

¿Quieren un menor crecimiento, más inflación, pérdida de empleos y pobreza, siendo que -al final del día- a esto se llegará, de no quitar la subvención?

Estoy seguro que nadie en su sano juicio -a no ser los anarquistas– quiere algo así para el país frente a lo cual, una estrategia de transición energética y sinceramiento económico, con protección social focalizada, es lo que se impone, a la vez que una impostergable reactivación de la exploración de hidrocarburos -recuperación de campos residuales y perforación de nuevos pozos- para lo cual una nueva Ley de Inversiones y de Hidrocarburos, son inexcusables. En paralelo, producir y consumir más bioetanol y biodiésel en el país, modernizar el parque automotor, promover el ahorro energético y nuevas alternativas al consumo de combustibles fósiles, sería altamente inteligente.

Siempre será mejor pagar un precio más alto por el gas, la gasolina y la energía eléctrica, a seguir con un precio artificialmente bajo y terminar sufriendo desabastecimiento, largas filas, paralización del transporte, industrias sin poder producir, alimentos más caros y hogares a oscuras. ¡Siempre será mejor una alta factura con precios realistas, que no entender esto a tiempo y despertar un día sin gas para cocinar, sin combustibles para desplazarnos o sin energía eléctrica!

¿Quisiera tener que bañarse en apenas 3 minutos -“un minuto para mojarse, un minuto para jabonarse y un minuto para enjuagarse”– como instó a su pueblo el difunto socialista Hugo Chávez, luego de llevar a la ruina a Venezuela, el país más rico en reservas de petróleo y gas del mundo? Si no quiere esto o terminar cocinando a leña, le invito -con el mayor respeto- a reflexionar sobre todo lo que ha leído…

Gary Antonio Rodríguez Álvarez

Economista y Magíster en Comercio Internacional