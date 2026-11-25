[/ AFP] / Militares participaron del operativo
Fuente: https://www.elmundo.es
Las autoridades colombianas rescataron con vida la madrugada de este miércoles a las personas que permanecían secuestradas desde hace más de 16 horas por un grupo de delincuentes en un supermercado de Cartagena de Indias, que se estima eran 20, en una operación en la que murió uno de los miembros de la banda criminal.
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«A la 1:30 de la madrugada, desde Cartagena, me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados aquí en el Éxito (el supermercado)», expresó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en un video publicado en X.
El mandatario derechista, que llegó la noche del martes a la zona del operativo policial, también anunció que uno de los secuestradores fue «dado de baja» en una operación «absolutamente impecable». «Se les dio la oportunidad de que se entregarán y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia», agregó en un video publicado en redes.
Policías, militares y fuerzas especiales colombianas irrumpieron en un supermercado de Cartagena en medio de explosiones para intentar poner fin a una tensa toma de rehenes que se prolongaba desde hace casi 17 horas, constataron periodistas de la AFP.
Delincuentes armados mantenían a los secuestrados dentro del almacén, tras un intento fallido por robar un vehículo blindado con objetos de valor, según la versión del presidente Abelardo de la Espriella. Diez rehenes habían sido liberados a lo largo del día.
Pasada la medianoche, un helicóptero sobrevoló los alrededores mientras el despliegue policial y militar avanzaba hacia la entrada del supermercado, observó la AFP.