El presidente de Colombia ha anunciado la liberación y que uno de los secuestradores fue «dado de baja»: «Se les dio la oportunidad de que se entregarán y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia». No ha dado datos de los secuestrados

[/ AFP] / Militares participaron del operativo

Fuente: https://www.elmundo.es

Las autoridades colombianas rescataron con vida la madrugada de este miércoles a las personas que permanecían secuestradas desde hace más de 16 horas por un grupo de delincuentes en un supermercado de Cartagena de Indias, que se estima eran 20, en una operación en la que murió uno de los miembros de la banda criminal.

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«A la 1:30 de la madrugada, desde Cartagena, me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados aquí en el Éxito (el supermercado)», expresó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en un video publicado en X.

El mandatario derechista, que llegó la noche del martes a la zona del operativo policial, también anunció que uno de los secuestradores fue «dado de baja» en una operación «absolutamente impecable». «Se les dio la oportunidad de que se entregarán y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia», agregó en un video publicado en redes.

Fotografía que muestra a una de las veinte personas que permanece secuestrada en el supermercado. EFE

Policías, militares y fuerzas especiales colombianas irrumpieron en un supermercado de Cartagena en medio de explosiones para intentar poner fin a una tensa toma de rehenes que se prolongaba desde hace casi 17 horas, constataron periodistas de la AFP.