Dictan 15 años de cárcel para el exalcalde de Cochabamba, José Marías Leyes, por el caso seguros

La sentencia señala que José María Leyes debe ingresar a San Sebastián Varones; sin embargo, la exautoridad fue declarada en rebeldía al no estar en el país.

Fuente: Unitel

La condena también alcanza al exfuncionario Diego Bernardo Moreno Bayón. La determinación judicial señala que la sentencia se cumpla en el penal de San Sebastián, pero fue declarado en rebeldía al no ser hallado en el país.

El exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, fue sentenciado a 15 años de cárcel por el caso seguros, donde se investigó la presunta adjudicación irregular con sobreprecio de la contratación del seguro.

El proceso está relacionado con presuntas irregularidades en los contratos de una póliza de seguros. Durante la gestión municipal 2016, donde se identificó un presunto sobreprecio de más de 244.000 bolivianos.

[Foto archivo] / El exalcalde José María Leyes.

La sentencia establece responsabilidades por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al estado y conducta antieconómica.

“El daño económico que ha sido cuantificado asciende a la suma de 244.802 bolivianos, que obviamente es una suma que nos va a permitir posteriormente hacer la recuperación del daño económico entendiendo que esta suma tendrá que actualizarse”, indicó el secretario de Asuntos Jurídicos del GAMC, Abel Zuazo.