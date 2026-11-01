Ministerio Público interviene la oficina de Saucedo en el Tribunal Supremo de Justicia

Los oficiales de la Fiscalía ingresaron al despacho de presidencia, que estaba cerrado desde el día en que se conoció de la huida del titular del TSJ.

eju.tv / Video: DTV

Funcionarios del Ministerio Público intervinieron la mañana de este martes las oficinas del aún presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Romer Saucedo, en Sucre.

«Lamentamos los hechos ocurridos de quien fue cabeza del TSJ, hoy se intervienen las oficinas, vamos a dejar que el Ministerio Público haga su trabajo e investigue porque somos los primeros interesados en que se conozca la verdad», afirmó el magistrado Germán Pardo.

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Saucedo escapó la anterior semana del país para declararse en el exilio, unas horas antes de confirmarse las denuncias en su contra por su presunta participación en la estructura de protección al crimen organizado, delito en el que se encuentra involucrado el exfiscal Roger Mariaca.

«Lo que se dice es que esta red ha llegado a varios sectores del Órgano Judicial y nosotros somos los principales interesados en que esto se investigue, el Ministerio Público tiene toda la libertad de ingresar en estas oficinas», sostuvo Pardo.

Los servidores de la Fiscalía ingresaron al despacho de presidencia que Saucedo ocupaba en el TSJ de la capital para recolectar documentación y otros elementos que aporten a la investigación.

«Las oficinas han estado cerradas para evitar cualquier contaminación, el personal ha tenido la instrucción de que estas puertas no deberían ser abiertas hasta que el Ministerio Público intervenga, no conocemos que alguno de los funcionarios del señor Saucedo esté siendo investigado», agregó el magistrado.