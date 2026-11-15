El exfiscal Julio César Porras y el exvocal Aldo Quezada fueron aprehendidos; serán trasladados a La Paz

Los dos recibieron condenas de tres años tras declararse culpables en el caso Maletas. Fueron capturados nuevamente y permanecen en dependencias de la Felcc, a la espera de información sobre su traslado.

eju.tv /Fuente:Red Uno

El exfiscal antidrogas Julio César Porras y Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, fueron nuevamente aprehendidos por efectivos de inteligencia en la capital cruceña.

Ambos se encuentran en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras se aguarda información oficial sobre su traslado a la ciudad de La Paz.

La nueva aprehensión se registra después de que ambos se declararan culpables y aceptaran un procedimiento abreviado dentro del denominado caso Maletas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Tanto Porras como Quezada recibieron una sentencia de tres años de prisión por el delito de organización criminal.

Pese a la condena, ambos accedieron a medidas sustitutivas, por lo que no fueron recluidos en un centro penitenciario. Ahora, su nueva aprehensión genera expectativa sobre las razones del procedimiento.

Se aguarda un informe oficial con mayores detalles sobre el operativo, su situación jurídica y el traslado de ambos.