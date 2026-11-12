«Es la peor crisis de la historia, necesitamos levantarnos», afirma magistrado Pardo sobre el escándalo del caso Saucedo

Romer Saucedo, el expresidente del TSJ, enfrenta un proceso por los delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas por sus vínculos con el caso de las maletas halladas hace un año en el aeropuerto Viru Viru

Por: eju.tv / Video: Radio Global

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el Departamento de Cochabamba, Germán Pardo, admitió que, con el caso de Romer Saucedo, el Órgano Judicial enfrenta «la peor crisis de la historia» y necesita revertir la situación con urgencia.

«Dijimos que Bolivia estaba pasando la peor crisis de la justicia de la historia, pero no había sido así. Consideramos que esta es ahora la peor crisis de la historia en el tema de la justicia», señalo

Saucedo, el expresidente del TSJ, enfrenta un proceso por los delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas por sus vínculos con el caso de las maletas halladas hace un año en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz.

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«Necesitamos levantarnos, necesitamos reconducir los hilos de esta institución tan grande porque no solamente se muestra la cara al interior de nuestro país, sino a nivel internacional y es necesario replantear las cosas», indicó Pardo.

«Sin embargo, nosotros vamos a continuar en nuestras ideas que siempre ha sido la independencia judicial. Queremos trabajar en el tema de las reformas judiciales este año que viene», anunció.

El magistrado confirmó de manera oficial que los recientes actuados e intervenciones ejecutados por el Ministerio Público en la capital del país se circunscriben a las oficinas de la Presidencia de la máxima instancia judicial, que ocupaba Saucedo.

«Decirle al soberano, al pueblo boliviano que siga confiando en la justicia, que la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia no se ha corrompido por una sola persona y los magistrados que quedamos ahora en funciones vamos a luchar por cambiar la imagen de la justicia, vamos a luchar por reivindicar a la justicia como siempre debió ser.

Dijo que se sospecha que «la red ha llegado a varios sectores del órgano judicial». «Nosotros somos los principales interesados en saber y que se investigue. Queremos llegar a conocer la verdad histórica de los hechos», indicó.