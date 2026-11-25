Este viernes el magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, hubiera cumplido 49 años. Las hermanas de la víctima, de escasos recursos, hicieron el esfuerzo de contratar una abogada porque el apoyo comprometido por el Estado se diluyó.

Este viernes, Víctor Hugo Claure hubiera cumplido 49 años. Hace casi siete meses, el entonces decano del Tribunal Agroambiental fue asesinado a quemarropa por sicarios en Santa Cruz de la Sierra y, pese a la emergencia que desató el caso, la justicia no avanza en la búsqueda de los autores materiales e intelectuales del crimen y los tres detenidos por presunta complicidad pueden salir libres.

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Las hermanas de la víctima, de escasos recursos, hicieron el esfuerzo de contratar una abogada porque el apoyo comprometido por el Estado se diluyó. El jurista que les asignó el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) dejó la institución, no encontraron la misma respuesta en su sucesor y algunos funcionarios hasta se molestaban con su insistencia, según dijeron a CORREO DEL SUR. Al conocer que se habían cumplido los 180 días de detención preventiva de los tres sindicados y ante la posibilidad de que quedaran en libertad, decidieron adherirse al pedido de la Fiscalía de ampliar esa medida, informó la abogada Lizeth Sandoval, quien asumió el patrocinio de la causa hace poco más de diez días.

Este viernes, fecha de cumpleaños de Claure, está prevista una audiencia que definirá la situación jurídica de los tres detenidos: Omar B. M., señalado por complicidad en asesinato y portación ilícita de armas; Harrisson V. y Katherine C., estos dos últimos también imputados por complicidad, aunque resta por determinar su participación.

Hasta ahora la investigación no logró desdoblar el teléfono celular de Claure con el argumento de que el país no cuenta con esa tecnología; tampoco se pudo acceder al desdoblamiento del teléfono de Omar B.M., que destruyó su aparato antes de ser capturado, según indicó la abogada.

De acuerdo con la investigación, los autores materiales del asesinato de Claure “son dos venezolanos que están prófugos en Perú”. La Fiscalía pidió cooperación a la Policía Internacional (Interpol), aunque tampoco hubo mayor impulso hasta ahora.

En mayo, este diario conoció que los venezolanos le dejaron a Omar B.M. una mochila con un revólver, una escopeta y drogas; presuntamente lo hicieron para agradecerle porque este les había pagado su alimentación en un restaurante mediante un QR.

En Santa Cruz, Omar B.M. era cantante en una discoteca frecuentada por personas extranjeras, sobre todo brasileñas.

DUDAS

“Son seis meses que han pasado, que no tenemos respuesta de nada. No hay nada certero, no hay algo concreto que nos puedan indicar qué es lo que pasó realmente con el magistrado”, sostuvo la abogada.

Los padres de Claure llegarán a Santa Cruz desde Cochabamba el viernes. “No sienten que hayan tenido acceso a la justicia, porque si bien hay la denuncia y hay detenidos preventivos, no se sabe quién fue, no se sabe quién mandó o si es por encargo la muerte del magistrado”, agregó la jurista.

Tras el asesinato de Claure, se manejaron tres hipótesis: Represalias por conflictos de tierras y fallos agroambientales emitidos por la víctima; un posible mensaje a otros magistrados; e implicación con el crimen organizado y el narcotráfico, sobre todo a partir de los detenidos.

La audiencia se celebrará de manera virtual a las 9:00 en el Juzgado 22 de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz de la Sierra. Claure fue ejecutado el 30 de abril en la capital oriental, donde la plana mayor del Órgano Judicial y la Fiscalía participaba de una olimpiada deportiva nacional que fue cancelada.

SEIS HERMANAS

El magistrado del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure estaba casado desde hace 15 años y tenía dos hijas: una de 13 y otra de 11 años. Sus seis hermanas mujeres ahora impulsan el caso.