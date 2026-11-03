Geoeconomía, energía y tecnología marcarán discurso de Paz en Cumbre Iberoamericana

El ministro de la Presidencia dijo que el Presidente apuntará a buscar el fortalecimiento y articulación de América Latina en los nuevos escenarios internacionales.
El presidente Rodrigo Paz llevará a la XXX Cumbre Iberoamericana una propuesta centrada en la geopolítica, la geoeconomía, la diversificación energética y la revolución tecnológica, informó este martes el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, desde Madrid.
Remarcó, además, que el mensaje de Paz apuntará a fortalecer la articulación de América Latina frente a los nuevos escenarios internacionales
“Será importante también escuchar las ofertas que traemos a Iberoamérica, consideramos que Bolivia es protagonista y vamos a proponer geopolítica, geoeconomía de la que los países deben ser parte”, dijo Aramayo en BTV.
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En ese contexto, aseguró que Paz apuntará a mostrar la capacidad de la región de articularse a nivel mundial.
Participación histórica
Aramayo destacó que Bolivia tiene una participación histórica en este espacio, del que es país fundador, y recordó que impulsó iniciativas como la creación del Fondo Indígena.
En ese contexto, sostuvo que el país busca recuperar un papel protagónico en la construcción de propuestas regionales.
Asimismo, la autoridad señaló que esta primera participación de Rodrigo Paz en la Cumbre Iberoamericana representa una oportunidad para presentar las potencialidades de Bolivia y promover una mayor articulación entre los países de la región.
La Cumbre Iberoamericana se desarrollará este 4 y 5 de noviembre en Madrid, con la participación de representantes de 22 países.