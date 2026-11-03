Geoeconomía, energía y tecnología marcarán discurso de Paz en Cumbre Iberoamericana

El presidente Rodrigo Paz llevará a la XXX Cumbre Iberoamericana una propuesta centrada en la geopolítica, la geoeconomía, la diversificación energética y la revolución tecnológica, informó este martes el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, desde Madrid.

Remarcó, además, que el mensaje de Paz apuntará a fortalecer la articulación de América Latina frente a los nuevos escenarios internacionales

“Será importante también escuchar las ofertas que traemos a Iberoamérica, consideramos que Bolivia es protagonista y vamos a proponer geopolítica, geoeconomía de la que los países deben ser parte”, dijo Aramayo en BTV.

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En ese contexto, aseguró que Paz apuntará a mostrar la capacidad de la región de articularse a nivel mundial.