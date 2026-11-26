Al gobierno departamental le preocupa que las tareas preventivas sean insuficientes por la magnitud del fenómeno del Súper Niño que se aproxima.

eju.tv / Video: Unitel

La Gobernación de Santa Cruz considera que la lluvia que azotó ayer a ese departamento fue «el primer golpe» de un fenómeno de gran magnitud que se avecina.

«La lluvia de ayer ha sido el primer golpe, se ha identificado la zona del Urubó como un punto muy crítico por ausencia de defensivos y porque se ha ido carcomiendo lo que llamamos la barranca, lo mismo en la zona de Mar Adentro, donde hay amenaza de que el río reclame su territorio», explicó el vocero de la Gobernación cruceña, Rolando Schrupp.

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La torrencial lluvia que cayó en la capital cruceña y numerosos municipios del departamento dejaron vías anegadas y distritos inundados debido a la crecida y desborde de ríos.

«Hemos entrado al año hidráulico, que comienza en septiembre y este año que viene será complicado por el fenómeno del Súper Niño, no sólo en Santa Cruz sino en todo el país, estamos con un Centro de Operaciones de Emergencia preventivo, pero todo lo que podamos hacer nos asusta que sea insuficiente hasta la magnitud del fenómeno que se viene», dijo el funcionario.

La Gobernación de Santa Cruz declaró alerta roja ante el riesgo de crecidas extraordinarias en las cuencas de los ríos Piraí, Yapacaní e Ichilo, debido al ingreso de un frente frío acompañado de lluvias.

«Los cruceños nos hemos metido al río Piraí, lo hemos tratado de domar con defensivos y cordones ecológicos, pero es un río muy bravo, por eso la Gobernación monitorea el Piraí, el Río Grande, el Parapetí, el Ichilo y el río Surutú, las cinco cuencas que están en alerta roja», detalló Schrupp.

El Servicio de Encauzamiento de Ríos (Searpi) advirtió que las precipitaciones no cesarán de inmediato y que la situación es más delicada en La Guardia, donde el agua comenzó a ingresar a viviendas de los distritos 3 y 4.

«En el futuro tenemos que encarar soluciones estructurales para tener una seguridad en el departamento contra este tipo de amenazas, tenemos que plantearnos represar los ríos desde sus cabeceras, como el Río Grande, en Rositas, como el Piraí, en La Angostura y en Piojeras, para eso necesitamos represas», agregó el portavoz del gobierno departamental.