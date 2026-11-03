Gobierno retomará el diálogo con las gobernaciones para superar diferencias sobre la coparticipación tributaria

Los gobernadores de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Oruro y Chuquisaca rechazaron el 1 % de coparticipación tributaria por considerar el monto insuficiente, además, porque de por medio está un compromiso incumplido.

Fuente: audio Noches sin tregua

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Luego del desacuerdo expresado por al menos cinco gobernadores del país con recibir 1 % de coparticipación tributaria, el Gobierno busca retomar el diálogo para superar esa diferencia.

“Estamos haciendo consultas para ver cómo retomamos la instancia de diálogo, seguro en los siguientes días vamos a retomar para avanzar”, dijo el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, en entrevista en Noches sin tregua.

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Los gobernadores de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Oruro y Chuquisaca rechazaron el 1 % de coparticipación tributaria por considerar el monto insuficiente, además, porque de por medio está un compromiso incumplido.

Oliva explicó que ese 1 %, del cual se habló el pasado vienes en la reunión que sostuvieron gobernadores, equipos técnicos y el Gobierno, en la ciudad de La Paz, significa Bs 550 millones, que sería el monto inicial de coparticipación.

Manifestó que la recaudación por impuestos llega a Bs 55 mil millones, de ese monto más de Bs 10 mil millones se destina a los municipios y universidades, mientras que Bs 42 mil millones van para pagar salarios de maestros, personal en salud, policías y militares.

“Más del 95 % de los recursos de coparticipación van a pagar salarios de estos sectores. El Estado no quiere quedarse con la plata”, dijo.

Señaló que, así como los gobiernos departamentales tienen dificultades en cómo obtener sus ingresos, el Gobierno nacional también tiene los mismos problemas, y, además, debe cuidar “el equilibrio fiscal”.

El viceministro hizo énfasis en que el transferir recursos económicos significa también asumir responsabilidades y competencias.

No obstante, se mostró confiado y seguro de que por medio del diálogo se superará la diferencia que surgió, en el marco de la construcción del modelo 50-50.