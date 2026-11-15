Gobierno y alcaldes de ciudades capitales más El Alto se reúnen este lunes para tratar la agenda 50/50

El secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), André Humérez, afirmó que, debido a los problemas económicos del país, también debe tratarse la asignación de recursos adicionales a los municipios

eju.tv /Fuente:ABI

Los alcaldes de las ciudades capitales más El Alto tienen prevista una reunión con el Gobierno nacional este lunes para avanzar en el análisis de la redistribución de recursos económicos y la propuesta de la agenda 50/50.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, brindó la información y detalló que el encuentro está previsto para el mediodía y contará con la participación del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo; el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales; y el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva.

“Esperemos que a través de ese proceso podamos adelantar respecto a lo que pretendemos nosotros para el 2027, que lleguen más recursos hacia los municipios”, manifestó la autoridad edil.

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Dockweiler explicó que los alcaldes acordaron trabajar de manera conjunta para impulsar una propuesta de redistribución de recursos que permita fortalecer a los gobiernos municipales.

Anunció que este lunes recibirá en La Paz a alcaldes de diferentes municipios del departamento, con el propósito de ampliar la coordinación y sumar a más autoridades locales al debate sobre la redistribución de recursos.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), André Humérez, señaló que, debido a los problemas económicos del país, también debe tratarse la asignación de recursos adicionales a los municipios para que puedan cumplir con los pagos pendientes al cierre de la gestión.

“Es complicada la situación porque además tenemos complicaciones en el tema de atención de obras, en el tema de atención de caminos, recojo de basura, son una serie de aristas que no están contemplando, que ha sido la afectación producto del incremento del valor del diésel”, refirió Humérez a Unitel.