Un video que circula en redes sociales muestra al dirigente José Luis Medina protagonizando una discusión presuntamente por terrenos y propiedades, mientras sostiene un arma de fuego desde el interior de una camioneta.

Las imágenes vuelven a poner en el centro a este sujeto que en las últimas horas también fue señalado por presuntos avasallamientos e incluso vinculado -por la Gobernación cruceña- al incendio forestal registrado en los últimos días en la zona de Taperas, en San José de Chiquitos.

Desde la Gobernación cruceña, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, identificó a Medina y advirtió que por el video que se difundió en las redes no se puede afirmar que exista una relación directa con el incendio de Taperas, sino que, a su criterio, reflejan un problema más amplio de tráfico de tierras en la Chiquitania. “Es el mismo José Luis Medina , es el principal negociador de las tierras”, resaltó.

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