Graban con un arma y en una discusión al acusado por la Gobernación por los incendios forestales y avasallamientosCategorías Seguridad, VideosEtiquetas 17/11/2026 Desde la Gobernación también apuntan a este sujeto como un avasallador de tierras y piden que instancias como la ABT, el Ministerio Público actúen de oficio ante las denuncias que siguen sumando En el video, difundido por Clave 300, se escucha cómo Medina advierte que no se metan con su propiedad Fuente: Unitel Un video que circula en redes sociales muestra al dirigente José Luis Medina protagonizando una discusión presuntamente por terrenos y propiedades, mientras sostiene un arma de fuego desde el interior de una camioneta. eju.tv Las imágenes vuelven a poner en el centro a este sujeto que en las últimas horas también fue señalado por presuntos avasallamientos e incluso vinculado -por la Gobernación cruceña- al incendio forestal registrado en los últimos días en la zona de Taperas, en San José de Chiquitos. Desde la Gobernación cruceña, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, identificó a Medina y advirtió que por el video que se difundió en las redes no se puede afirmar que exista una relación directa con el incendio de Taperas, sino que, a su criterio, reflejan un problema más amplio de tráfico de tierras en la Chiquitania. “Es el mismo José Luis Medina , es el principal negociador de las tierras”, resaltó. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Esto refuerza nuestra opinión respecto al tráfico de tierras que hay en toda la Chiquitanía y que son estos mismos grupos que están trabajando, incluso, estaqueando en Taperas”, manifestó Santistevan. En el video, difundido en las redes, se escucha cómo Medina advierte que no se metan con su propiedad y cuestiona a otro dirigente, identificado como Milton, por presuntamente vender tierras. La discusión sube de tono mientras mantiene el arma en sus manos y alega que la tiene para protegerse. Santistevan también cuestionó que, pese a las denuncias y los antecedentes que existen sobre Medina, no se hayan tomado acciones suficientes para intervenir, contemplando que instancias como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), el Ministerio Público y el Tribunal Agroambiental deben actuar de oficio. El secretario aclaró que la Gobernación no formalizó una denuncia contra Medina, pero resaltó que la institución se adherirá a un proceso penal si este llega a iniciarse. La Gobernación considera que estos antecedentes deben ser investigados para establecer si existe una conexión entre las ocupaciones ilegales, el tráfico de tierras y los incendios forestales.