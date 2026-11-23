Varios sectores gremiales de la ciudad de El Alto iniciaron una marcha desde las inmediaciones del puente Río Seco con destino a la Alcaldía, en el edificio municipal Jach’a Uta, para exigir la destitución del director de Ferias y Mercados.

La movilización responde a denuncias de presunto maltrato y abuso de autoridad contra comerciantes. Una de las dirigentes señaló que solicitaron audiencias en reiteradas oportunidades, pero no habrían recibido una respuesta a sus reclamos.

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«Lo primero que nosotros tenemos es la destitución del director de Ferias y Mercados por el maltrato, abuso de autoridad que ha ejercido con nuestras compañeras», manifestó un representante del sector gremial.

El Alto

Los movilizados esperan que el alcalde de El Alto, Eliser Roca, los reciba para exponer sus demandas y encontrar una solución al conflicto.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, los gremiales tienen previsto llegar hasta las puertas de la Alcaldía e incluso cercar sus accesos hasta conseguir ser escuchados por la máxima autoridad municipal.