Haití enviará a su ministro de Justicia a El Salvador en medio de las operaciones contra las pandillas en Puerto Príncipe

Patrick Pélissier representará al primer ministro Fils-Aimé en una conferencia internacional sobre gobernanza justo cuando fuerzas de El Salvador asumieron tareas operativas en la capital haitiana

eju.tv /Fuente:Infobae

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Patrick Pélissier, viajará este domingo a San Salvador, capital salvadoreña, para representar al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé en una conferencia sobre Estado y democracia, en momentos en que fuerzas salvadoreñas participan en operativos contra grupos armados en territorio haitiano.

Según informó la Primatura de la República de Haití en un comunicado del 15 de noviembre, Pélissier asistirá a la segunda edición de la Conferencia Internacional sobre el Estado y la Democracia, prevista para los días 16 y 17 de noviembre en la capital salvadoreña.

El Gobierno haitiano sostuvo que la presencia de su ministro busca reforzar los vínculos diplomáticos y la cooperación internacional ante los desafíos de seguridad que atraviesa el país. El encuentro reunirá a dirigentes políticos, diplomáticos y especialistas en gobernanza, seguridad y desarrollo.

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La visita ocurre tras el despliegue salvadoreño contra las pandillas haitianas

El viaje de Pélissier coincide con el aumento de la cooperación entre Haití y El Salvador en las operaciones contra las pandillas que controlan zonas de Puerto Príncipe y otras áreas del país.

La llegada de las tropas modificó la rutina de la capital haitiana, con convoyes blindados, patrullas en calles controladas por pandillas y helicópteros sobre sectores donde el Estado tuvo una presencia limitada durante meses. El despliegue se produjo en una ciudad marcada por barricadas, desplazamientos y el temor a nuevos enfrentamientos.

A fa fecha tropas salvadoreñas se encuentran desplegadas en la capital haitiana, donde asumieron tareas de seguridad en el estadio Sylvio Cator después de que fuerzas locales recuperaran el recinto, que había permanecido bajo control de grupos armados desde 2024.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló que el estadio funcionará como punto operativo para avanzar sobre zonas bajo influencia de las pandillas. El primer ministro Fils-Aimé afirmó, por su parte, que el apoyo de las fuerzas internacionales, la Policía Nacional de Haití y las Fuerzas Armadas haitianas permitió reforzar las operaciones y recuperar espacios bajo control estatal.

Para entonces, el gobierno salvadoreño informó que los soldados habían encontrado dentro del estadio haitiano huesos y cráneos humanos. Los videos oficiales del gobierno local también evidenciaron que hasta perros robots están desplegados en Haití, como parte de la misión de la recuperación de los territorios de las pandillas.

El Gobierno haitiano busca proyectar su agenda de seguridad

En su comunicado, la Primatura indicó que la delegación encabezada por Pélissier llevará a la conferencia las prioridades nacionales de Haití y la posición del país frente a la crisis de seguridad.

La agenda de la Conferencia Internacional sobre el Estado y la Democracia incluye debates sobre gobernanza, justicia, seguridad, desarrollo y la situación del Caribe. La participación haitiana se producirá mientras las autoridades de Puerto Príncipe buscan recuperar territorios ocupados por las pandillas y restablecer la presencia del Estado.

Pélissier no es el único funcionario que viajará este domingo a El salvador para el evento. La Vicepresidencia de República Dominicana informó que Raquel Peña también asistirá el evento y se traslada la tarde de este domingo. La vicemandataria abordará la cooperación regional ante la crisis humanitaria en Haití.