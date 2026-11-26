El cantante colombiano Jessi Uribe llegó a Bolivia para ser el artista principal de la Gran Serenata a Warnes, que se realizará la noche de este jueves 26 de noviembre, como parte de las actividades por el aniversario del municipio.

A su llegada al país, el artista envió un saludo a sus seguidores y posteriormente partió junto al alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, quien personalmente fue a recibirlo para acompañarlo en su traslado.

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Foto: Mario Cronenbold

“Ya llegó nuestro amigo Jessi Uribe, el artista principal acaba de llegar y nos vemos en la noche”, expresó la autoridad municipal al confirmar la presencia del cantante en la celebración.

Foto: Mario Cronenbold

El espectáculo fue anunciado como una actividad totalmente gratuita, con el objetivo de reunir a la población en una noche de música y entretenimiento.

La Gran Serenata a Warnes está prevista para este jueves en el estadio Samuel Vaca Jiménez, donde los fanáticos podrán disfrutar de la presentación del reconocido intérprete colombiano.