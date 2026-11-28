El ministro de Defensa indicó que Bolivia ahora cuenta con cuatro helicópteros y espera llegar a ocho en unos dos o tres meses. También busca recuperar $us 8 millones de un seguro y 13 millones de euros vinculados a Airbus.

eju.tv / Video: Ministerio de Defensa

El Gobierno gestiona recursos por 100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atender emergencias y fortalecer las capacidades de Defensa Civil. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó este sábado que existe una aprobación inicial y que el proceso se encuentra en coordinación con el Ministerio de Economía.

El anuncio incluye un objetivo concreto: ampliar de cuatro a ocho la flota de helicópteros en un plazo de dos a tres meses, posiblemente antes. Las aeronaves permitirían atender incendios, inundaciones, trasladar personas y llevar agua a las zonas afectadas.

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«Ya no van a ser tan escasos. Y eso quiero también anunciarlo», afirmó Justiniano al explicar que los recursos permitirán atender los requerimientos que presenten los municipios y, principalmente, reparar helicópteros.

El ministro también reveló que se realizan gestiones para recuperar los recursos de un seguro de aproximadamente 8 millones de dólares correspondiente a un helicóptero accidentado, dinero que, según señaló, no había sido utilizado hasta el momento.

A ese monto se suman 13 millones de euros vinculados a la empresa Airbus, que tampoco fueron aprovechados durante más de un año. Justiniano indicó que se busca utilizar esos recursos para reparar aeronaves y, eventualmente, comprar dos helicópteros adicionales.

“Ese dinero se ha depreciado, pero ahora nosotros estamos haciendo las gestiones para que ese dinero sea utilizado para arreglar helicópteros”, explicó.

La recuperación de la flota apunta a responder a dos escenarios que requieren capacidad de reacción aérea: los incendios y las inundaciones. El ministro sostuvo que los helicópteros podrán cumplir tareas de transporte, asistencia y traslado de agua para combatir el fuego.

“Tenemos incendios, pero vamos a tener también inundaciones. Entonces, los helicópteros son un instrumento muy útil para ambos casos”, manifestó.

Justiniano agregó que el Ministerio concluyó una evaluación y trabaja en proyectos de decreto para modificar algunas normas que permitan concretar las gestiones.

El anuncio abre también interrogantes sobre el manejo de los recursos que permanecieron sin utilizar, tanto el seguro de 8 millones de dólares como los 13 millones de euros vinculados a Airbus.