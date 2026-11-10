La ANH aclara que el precio final del diésel se mantiene en Bs 17,95 por litro

«La ANH continuará realizando tareas de control y fiscalización para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la comercialización de hidrocarburos», señala un comunicado.

Por: eju.tv /

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) emitió un comunicado en el que «desmiente las publicaciones difundidas recientemente en redes sociales sobre una supuesta modificación del precio del Diésel Oíl».

En ese contexto, «aclara que el precio final regulado se mantiene en Bs 17,95 por litro».

«Al respecto, se informa que este Ente Regulador emitió la Resolución Administrativa RAN-ANH-DJ-UGJN N° 0048/2026, que reglamenta la aplicación de las modificaciones establecidas en la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 5764, de 5 de noviembre de 2026», señala un comunicado.

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La ANH anunció que continuará realizando tareas de control y fiscalización para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la comercialización de hidrocarburos

«Asimismo, exhorta a la población a informarse a través de los canales oficiales de esta entidad», remarcó.