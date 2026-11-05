La caída de Romer Saucedo: 12 claves de la «novela» del hombre fuerte de la justicia boliviana

Entre miércoles y jueves, los bolivianos asistieron asombrados a una vorágine de noticias a partir del “autoexilio” del presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Fuente: Brújula Digital

En poco más de 24 horas, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Romer Saucedo armó una “novela” que protagoniza en ausencia, y que implica como “personajes secundarios” clave a sus familiares y varios nombres bastante mentados en la reciente coyuntura del país.

Va un repaso en 12 puntos sobre el caso que, con seguridad, aún tendrá no pocos capítulos por delante.

1. Autoexiliado

La mañana del miércoles Saucedo publicó un mensaje en sus cuentas en redes sociales en el que informó que se encuentra en el extranjero y que él y su familia se declaran en el exilio porque Bolivia ya no es un país seguro. Dijo que teme por su libertad y su vida, así como por la seguridad de sus familiares, y acusó al gobierno de preparar procesos y armar casos en su contra.

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2. Reacción del gobierno

Antes del mediodía del miércoles, el Ejecutivo reaccionó informando, mediante el vocero José Luis Gálvez, que el presidente del TSJ no tenía arraigo ni citación ante la justicia.

3. Paz se pronuncia

Casi de manera paralela, desde Madrid, el presidente Rodrigo Paz dijo escuetamente: “el presidente del Tribunal Supremo de Justicia se retira, se va del país, porque hay una severa (…), una serie de acusaciones o investigaciones sobre nuestro modelo del sistema judicial”.

4. La FGE revela procesos

Poco después, el fiscal general interino José Armando Urioste informó que la máxima autoridad judicial del país “tiene procesos abiertos en Santa Cruz, no sabemos por qué él ha rehuido de la justicia. Sin embargo, por los conductos regulares, se va a proceder a invitarlo a que tomen sus declaraciones en los diferentes casos, y eso va a continuar”.

5. Vínculo con Mariaca

A primera hora de la tarde, el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo dijo que “se conoce” que Saucedo era muy cercano al exfiscal general del Estado Roger Mariaca, detenido preventivamente por presunta legitimación de ganancias ilícitas, lo que dejaría entrever una posible complicidad. “Eran muy amigos, andaban juntos, vivían juntos en Sucre”, dijo. Por su lado, el viceministro Peter Maldonado sostuvo: “la huida de Saucedo también tiene relación con el caso Mariaca”.

6. El TSJ se pronuncia

Cerca de las 16:00, la sala plena del TSJ sesionó en Sucre, designó a la magistrada decana Rosmery Ruiz como presidenta temporal, y conminó a Saucedo a que se presente en un plazo máximo de seis días, para que no se le abra un proceso por abandono de cargo.

7. Sello rojo

Urioste informó que se gestiona sello rojo para que cunda alerta internacional para la ubicación y captura de Saucedo. Además, agregó que “no tenemos la seguridad de que él haya salido del país; todo lo contrario, hay informaciones de que podría ser que esté acá”.

8. Orden de captura

La noche del miércoles se conoció que la Fiscalía General del Estado emitió, ¡ya el martes 3! una orden de aprehensión contra Saucedo, en el marco de una investigación por dos delitos: organización criminal y tráfico de sustancias controladas. El documento señala que “existen indicios” para procesarlo por ambos presuntos delitos, y se fundamenta el caso en el artículo 48 de la Ley 1008 y en el artículo 132 del Código Penal.

9. Seguiría en el país

A primera hora de este jueves, el comandante general de la Policía Adrián Álvarez informó que no hay registros de que Saucedo haya salido del país por ninguno de los puntos fronterizos oficiales. Por ello, se presume que aún permanece en territorio nacional o que salió por un paso ilegal.

10. Operativos

Al mediodía, la Policía y la fiscalía realizaron allanamientos en Santa Cruz en el marco de las investigaciones del caso, y se reportó el arresto de algunos familiares de Saucedo. Tres allanamientos fueron en la capital cruceña y uno en San Ignacio de Velasco, donde se secuestró diversos materiales.

11. Las maletas

La exdiputada Laura Rojas (Creemos) afirmó que Saucedo es el propietario de las 32 maletas que ella ingresó en noviembre del año pasado en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos, sin que pasaran por el control aduanero. Más tarde, el exjuez Herbert Zeballos, la contradijo y sostuvo que el equipaje llevaba marihuana y tenía “la protección” de Mariaca.

12. La hermana

Al finalizar la tarde de este jueves, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Ana Gabriela Saucedo Gómez, hermana del presidente del TSJ, por su presunta participación en el cobro de Bs 1 millón a cambio de favorecer a una de las partes en un proceso judicial.