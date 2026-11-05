Los gobernadores se unen y rechazan el 1 % de coparticipación tributaria

El gobernador cruceño Juan Pablo Velasco aseguró que los gobernadores gestionar una nueva negociación para lograr un porcentaje mucho mayor

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Los nueve gobernadores de Bolivia superaron sus diferencias y acordaron rechazar el 1 % de la coparticipación tributaria planteado por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, y decidieron reabrir las negociaciones con la meta de lograr un porcentaje significativamente mayor.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, informó sobre los acuerdos alcanzados durante la jornada entre los ejecutivos departamentales, quienes hasta antes de la cita se encontraban divididos entre las regiones que aceptaban la propuesta del 1 % y las que la rechazaban.

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«Vamos a lograr un porcentaje distinto a ese y, por supuesto, mucho más elevado. Lo fundamental es que mantenemos la unidad entre los nueve gobernadores; esa es nuestra fortaleza y nuestra principal medida de presión», aseveró Velasco.

El pasado viernes, el Ejecutivo oficializó la propuesta de coparticipar a los gobiernos departamentales el 1 % de las recaudaciones tributarias, monto estimado en más de 500 millones de bolivianos. En una primera instancia, las gobernaciones de La Paz y Beni consideraban positiva la medida, mientras que cinco la rechazaban y una mantenía reserva.

Tras el encuentro, los gobernadores de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco; de La Paz, Luis Revilla; de Tarija, María René Soruco; de Cochabamba, Leonardo Loza; de Oruro, Edgar Sánchez; de Potosí, René Joaquino; de Chuquisaca, Luis Ayllón; de Beni, Jesús Egüez; y de Pando, Gabriela de Paiva, unificaron criterios y confirmaron que presentarán una propuesta conjunta al Órgano Ejecutivo.