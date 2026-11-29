Fuente: Unitel

La circulación vehicular en diferentes calles y avenidas de La Paz sufrirá restricciones este domingo 29 de noviembre, debido a la realización de competencias pedestres, un examen preuniversitario y actividades religiosas. Los cortes se aplicarán en distintos sectores de la ciudad y en horarios diferenciados, informó la Alcaldía paceña.

La Secretaría Municipal de Ciudad Conectada y Movilidad Urbana comunicó las restricciones mediante las redes sociales del municipio y recomendó a los conductores tomar previsiones, planificar sus desplazamientos y utilizar rutas alternas.

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Los cierres se iniciarán a las 06:00 y se extenderán hasta las 23:00, según el cronograma establecido para cada actividad.

La primera restricción estará vigente de 06:00 a 14:00 en las calles Loayza y Potosí, debido al examen preuniversitario de la facultad de Derecho de la UMSA.

Posteriormente, de 06:30 a 08:30, se cerrarán las avenidas del Poeta y La Paz, en los macrodistritos Sur y Centro, por la Gran Maratón por la Vida y la Justicia, organizada por la Asamblea Iberoamericana de Derechos Humanos.

En el Macrodistrito Sur también se desarrollarán otras tres actividades deportivas que ocasionarán cortes de circulación. La carrera 5K 2026 provocará el cierre de la avenida Montenegro entre las 07:00 y las 09:00.

Asimismo, de 08:00 a 10:00, el acuatlón organizado por el Club Alemán restringirá el tránsito en la calle María Saavedra Daza, la avenida The Strongest, la calle Omar Torrijos y la avenida Alexander.

A estas actividades se sumará la maratón por el Día Internacional del Jaguar, que ocasionará cortes de 09:00 a 11:00 en las calles Ovidio Suárez, Andrés Bello, Huáscar Cajías, 35 B y 1, además de la avenida La Merced.

Finalmente, la última restricción se aplicará de 16:00 a 23:00 en la avenida Florida, entre las calles Zongo y Lima, en el Macrodistrito Max Paredes, debido a las actividades programadas por la festividad de la Virgen de Copacabana.