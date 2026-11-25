Fuente: https://actualidad-rt.com

Los bancos están acelerando las actualizaciones de sus sistemas informáticos para hacer frente a las crecientes amenazas de la inteligencia artificial (IA), pero la rapidez de estas intervenciones está provocando interrupciones de sus servicios, según recoge Bloomberg.

La semana pasada, algunos clientes de JPMorgan Chase tuvieron problemas para transferir dinero debido a un fallo en una actualización de software de sus ordenadores centrales, que tuvo que ser retirada. Según fuentes familiarizadas con el asunto, el incidente no estuvo relacionado con un ciberataque ni con una IA maliciosa.

El episodio refleja las dificultades de las entidades financieras para modernizar infraestructuras informáticas obsoletas y corregir vulnerabilidades antes de que sean aprovechadas por atacantes. Mientras que hace unos años las empresas podían dedicar días o semanas a comprobar que una actualización no afectara a otros sistemas, el rápido avance de la IA está llevando a los equipos tecnológicos a instalar parches de seguridad con mayor urgencia, poniendo a los bancos frente a un dilema: actuar demasiado despacio puede dejar abiertas brechas de seguridad, mientras que hacerlo con excesiva rapidez puede provocar fallos en los propios sistemas que intentan proteger.

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Más de 100.000 fallos

La preocupación ha alcanzado a los principales bancos estadounidenses y ha generado reacciones: el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, advirtió que modelos avanzados como Mythos, desarrollado por Anthropic, multiplican por 10 el riesgo cibernético y señaló que cientos de trabajadores están dedicados a afrontar el problema. Mientras que la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, alertó sobre una avalancha de actualizaciones de seguridad.

«Las empresas están sorprendidas por la rapidez con la que evoluciona el riesgo», afirmó Ashley Sweetman, experta en ciberseguridad bancaria e investigadora visitante de la Universidad de Oxford. Es un panorama muy complejo. «La IA acapara por completo la atención de los altos directivos, tanto por los riesgos como por las oportunidades», agregó.

El medio señala que la inteligencia artificial podría detectar este año más del doble de vulnerabilidades digitales que en 2025. Desde comienzos de año se han registrado más de 100.000 fallos de ciberseguridad en la Base Nacional de Datos de Vulnerabilidades de EE.UU., mientras que solo en octubre se documentaron más de 17.000, aproximadamente cuatro veces más que en el mismo mes de 2025. Además, las interrupciones en JPMorgan, junto a las de Microsoft y los sistemas de la Administración Federal de Aviación, han aumentado la preocupación por la estabilidad de las infraestructuras digitales críticas.

A estos desafíos se suma la reducción de personal en los sectores bancario, tecnológico y gubernamental. Bill Woodcock, secretario general de Packet Clearing House, advirtió que la pérdida de trabajadores especializados ha debilitado la capacidad de respuesta de muchas empresas. «El debilitamiento de los niveles intermedios de la fuerza laboral tecnológica ha dejado a muchas empresas muy frágiles y vulnerables ante las consecuencias de pequeños fallos que se propagan en cadena», señaló.