«Mi post es la frustración de un boliviano», exministro López justifica su reclamo a Rómer Saucedo

El ex ministro de Defensa, Fernando López, aseguró que el espíritu del post que publicó la mañana de este miércoles, tras conocer que Rómer Saucedo se declaró en exilio, obedece a «la frustración de un boliviano».

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La exautoridad, en una entrevista cedida a ON-Otra noche con Sissi, programa emitido por EL DEBER, aseveró que: «primero que no es un exilio (lo de Rómer). Es decir, cuando uno es perseguido político se puede llamar refugio, exilio, lo que fuere. Yo no lo veo esto como un exilio, esto veo simplemente como una huida, porque él supo con antelación de todo lo que se le venía y lo que hoy ustedes como medios de comunicación están corroborando», lanzó.

El ex ministro de Defensa sostuvo que la relación íntima de Saucedo con Mariaca, es evidente. «No había sido un angelito este señor (Saucedo), había tenido muchos problemas en San Ignacio Velasco. Es decir, están empezando a aparecer muchas acusaciones luego de que él anunciara su huida. A mí, como refugiado político, me generó fue una frustración tremenda, porque cuando él asumió el cargo se vio un joven abogado con ganas de cambiar la justicia y con, además, permitir que nosotros los perseguidos políticos podamos llegar a defendernos en libertad. No ocurrió ni lo uno ni lo otro».

Para López, Saucedo no sólo renuncia, «sino que hoy por hoy se está involucrado en cosas terribles de narcotráfico o de protección al narcotráfico, entre otros».

Es por ello que, el exministro argumento que es justamente eso lo que reflejó con su publicación en redes sociales. «Mi post es una frustración de un boliviano que está pidiendo hace muchos meses volver a su país con las garantías correspondientes a defenderse en libertad».

Contexto

El ex ministro de Defensa, Fernando López Julio, aseguró este miércoles que la salida del país del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, no es sorprendente porque la autoridad judicial es parte de la estructura del exfiscal general del Estado, Róger Mariaca, quien se encuentra con detención preventiva y con al menos tres procesos penales en su contra.

Según el exministro López, el magistrado Saucedo salió del país porque se estaba por destapar presuntos nexos con el caso del exfiscal Mariaca. “La huida de este señor (Rómer Saucedo) no me sorprende. Él es parte de la narcomafia de Mariaca y eso es lo que se estaba por descubrir. Le puedo garantizar que la huida de este señor no es por un tema de persecución política. No lo es”, afirmó López Julio en contacto con EL DEBER.

Su denuncia

En cuanto a la denuncia que realizó en el mismo post, donde le habían pedido dinero a cambio de garantías para su proceso, el mismo López aclaró que en realidad fueron cercanos a Rómer Saucedo quienes le dieron a entender que se trataba de un caso grave y se arreglaba de «otra manera».

«Fue una conversación muy sencilla en donde específicamente yo le comentaba a este señor (cercano a Saucedo) que necesitaba que por favor el presidente (del TSJ) simplemente hable con los jueces y fiscales que estaban viendo mis casos para que reciban a mis abogados, para que reciban la documentación y me permitan sostener mis acciones de libertad o lo que fuere. Entonces sólo eso, no pedí absolutamente nada extraordinario, ni un favor, ni amnistía, ni indulto, absolutamente nada, nada de nada. Entonces, después de una tercera conversación, las tres muy cortas, en la primera me presento; en la segunda, le mando mis casos, le explico más o menos la situación de mis casos y ahí dijo: ‘uy eso está grave’. Y en la tercera, me dijo: ‘mire esto es de otra manera’, lo podemos ver, no hay ningún problema», dijo.

Aseveró que no denunció este hecho en su momento, porque temía empeorar su situación jurídica.