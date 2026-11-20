Se trata de la primera minga programada en los distritos donde hay mayor infestación del mosquito portador del dengue, el zika y la chikunguña.

Tras la destrucción y recolección de objetos que son criaderos para mosquitos habrá fumigación. Foto: Archivo

Fuente: Unitel

La minga programada por la Alcaldía de Santa Cruz para este sábado tendrá como punto de partida el Cambódromo y contará con 22 puntos de acopio habilitados en toda la Pampa de la Isla.

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El objetivo es contener la emergencia epidemiológica tras detectarse una incidencia larvaria superior al 32% con la destrucción de destrucción de criaderos de mosquitos.

“El Distrito 6 es uno de los distritos con mayor incidencia y es por eso que, en conjunto con la Subalcaldía y todas las direcciones y secretarías del municipio, vamos a realizar esta minga”, explicó el subalcalde del Distrito Municipal 6, Kevin Álvarez,

La autoridad pidió a los vecinos ayudar a cada una de las brigadas del municipio y de Emacruz que visitarán cada domicilio. “Deben sacar únicamente objetos que acumulen agua y evitar desechar escombros o electrodomésticos en desuso”, acotó.

Se recolectará todo material inservible que pueda convertirse en criadero y fuente de proliferación de larvas, como: botellas, llantas y floreros, baldes, tapas de refresco y otros similares.

Las autoridades aclaran que no se recogerán cascotes o electromésticos en desuso que no son aptos para ser criaderos de mosquito.