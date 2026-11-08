Oriente festeja en el último clásico del año tras vencer a Blooming con gol de Roldán

Con un tanto del delantero uruguayo, el equipo refinero venció a la academia cruceña por 0-1 en el Tahuichi. Los dirigidos por Florentín escalan al cuarto puesto y sueñan con un torneo internacional.

eju.tv /Fuente: Unitel

Oriente Petrolero se quedó con la victoria en el último clásico cruceño de la temporada 2026 tras vencer a Blooming por 0-1 gracias a un tanto de Nahuel Roldán. El equipo dirigido por Gustavo Florentín se puso a tiro de clasificación a un torneo internacional.

El conjunto albiverde se quedó con los tres puntos gracias a un remate de media tijera del delantero uruguayo, quien se desmarcó de Gabriel Valverde para conectar de volea el centro enviado por Julio Herrera para batir al meta Almada y decretar el 0-1 definitivo.

El clásico cruceño se decantó a favor de Oriente Petrolero en el complemento, ya que en el final de la primera parte, una gresca con agresiones de por medio, provocó que el juez Javier Revollo a expulsar a seis jugadores, dejando con nueve al cuadro refinero y con ocho futbolistas a la academia.

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Con superioridad numérica en cancha, Oriente manejó el balón y golpeó en el momento preciso a un Blooming, que trató de aguantar y de defender lo más que pudo tras las expulsiones de Spenhay, Vila y Gonzáles.

Con su victoria, Oriente desplaza a Real Potosí del cuarto puesto con 41 unidades y se perfila para clasificar a un torneo internacional para la temporada 2027. Mientras que los celestes, que sufrieron un nuevo revés, se quedan relegados en el noveno lugar con 31 puntos.