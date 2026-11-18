La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, realizó una inspección técnica al proyecto de construcción de la carretera Caranavi-Guanay (Tramo I), junto con una misión oficial de la Corporación Andina de Fomento (CAF), con el objetivo de efectuar una evaluación integral en el marco del proceso de debida diligencia para la operación de financiamiento.

Foto: ABC.

Fuente: ABI

La comitiva estuvo encabezada por la gerente nacional técnica de la ABC, Andrea Gutiérrez, y el gerente regional La Paz, Emilio Huver Luna. También participaron especialistas del organismo multilateral, el alcalde del municipio de Caranavi, Marco Antonio Mamani, representantes de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Fedecomin) y diversos actores sociales de la región.

Durante el encuentro en Caranavi, Gutiérrez destacó la apertura de la comunidad. “Agradecida por el recibimiento y todo el apoyo; nosotros estamos para poder trabajar con ustedes y para ustedes”, señaló.

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A su turno, el alcalde Mamani valoró la magnitud de la visita y el anhelo histórico de la región. Indicó que esta inspección fue esperada durante muchos años y que existe una gran expectativa de que el financiamiento de la CAF se concrete, para que la carretera se haga realidad debido a su alto impacto productivo.

Los equipos evaluaron los componentes viales, sociales y de ejecución del proyecto, lo que representa un paso fundamental para viabilizar el crédito ante las instancias de aprobación de la CAF.

Según la ABC, esta infraestructura estratégica dinamizará el aparato productivo y mejorará la conectividad en el norte paceño.

LC/AC