Rodrigo Paz encuentra aliados en el Escudo de las Américas

Para el presidente Rodrigo Paz, el Escudo de las Américas se trata de “salvar a la patria con la colaboración del orden internacional”. Así justificó el mandatario la participación del país en la coalición liderada por EEUU y Donald Trump. Esa fue su respuesta a quienes cuestionan la presencia boliviana en ese escenario y la dio durante un acto de reconocimiento a la Policía Boliviana en el Palacio de Gobierno, el pasado 9 de octubre. “Hay algunos mediocres que piensan que eso es un tema de orden político e ideológico”, remató.

Un año después de asumir el mando, la alianza con Washington y sus socios regionales funciona para Paz como un sostén político, además de una herramienta de seguridad.

El Escudo nació el 7 de marzo de 2026, en la cumbre que Donald Trump convocó en Doral, Florida, con gobiernos afines de la región. Allí firmó una proclamación que creó la Coalición Anti-cárteles de las Américas, un esquema de intercambio de inteligencia y operaciones coordinadas contra las redes del narcotráfico. Paz participó y mantuvo su primer encuentro formal con Trump, el primer contacto de ese nivel entre presidentes de ambos países en 21 años.

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Desde Florida, el mandatario boliviano marcó el tono de su política exterior. “Bolivia no llega a pedir permiso”, dijo, y planteó que el país llega a proponer una etapa de estabilidad, comercio y desarrollo. Su razonamiento fue que sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay empleo.

El respaldo se hizo visible cuando Bolivia cumplió un mes de protestas y bloqueos que llegaron a pedir su renuncia. Los países miembros emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron “los esfuerzos continuos por derrocar” a su Gobierno, al que calificaron de legítimo y ampliamente elegido. El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, fue más lejos y habló de un “golpe” financiado por la alianza entre política y crimen organizado en la región.

En el plano de la seguridad, Paz presentó resultados en la Cumbre Iberoamericana de Madrid: la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y el procesamiento del exfiscal general Roger Mariaca, acusado de encabezar una red de protección institucional al narcotráfico. Allí propuso crear, en Cochabamba, un Centro Iberoamericano del Pensamiento Estratégico y de Seguridad, y aseguró que Bolivia no permitirá que su territorio sirva de plataforma para actividades delictivas.

La adhesión no está libre de reparos. El exembajador de Bolivia en Washington Jaime Aparicio sostiene que el compromiso implica “ceder soberanía” al internacionalizar la lucha contra el crimen organizado. Otros analistas advierten de un alineamiento profundo con EEUU, con presión sobre recursos como el litio y la revisión de acuerdos con China. Desde la izquierda, organizaciones sociales piden rechazar el Escudo y expulsar efectivos militares estadounidenses.

El futuro del bloque también depende de Washington. Tras las elecciones de medio término, un Congreso con mayoría demócrata tendría la última palabra sobre los presupuestos de asistencia de seguridad y podría condicionarlos con controles de derechos humanos y límites al uso de la fuerza.

Más que un organismo multilateral clásico, el Escudo de las Américas es una coalición militar y política. Se apoya en un memorando de entendimiento entre gobiernos, con intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas y un esquema de asistencia mutua. Agrupa a gobiernos afines a Trump, sin México ni Brasil.

Por ahora, Paz apuesta a que la cooperación internacional le dé el respaldo que necesita frente al crimen y la conflictividad interna.