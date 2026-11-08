Santiago Peña va a prisión preventiva por el caso Ueno Bank; Bolivia ratifica proyectos con el nuevo Gobierno paraguayo

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El expresidente paraguayo Santiago Peña y su abogado se dirigen a su audiencia. Foto: Fiscalía Paraguay

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La OEA destaca su misión policial en Bolivia; la CAO evalúa con luces y sombras el primer año de Gobierno y empresarios reclaman seguridad jurídica para invertir. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Juez dispone prisión preventiva para Santiago Peña por el caso Ueno Bank

Un juez penal de Garantías de Paraguay ordenó este sábado la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña, dentro de la investigación por el caso Ueno Bank. La autoridad dispuso que cumpla la medida en dependencias de la Escolta Presidencial, luego de que la Fiscalía lo imputara por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso. La decisión judicial se conoció horas después de que Peña compareciera ante el Ministerio Público. La Fiscalía también pidió prisión preventiva para el expresidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, quien figura entre los investigados. El proceso apunta a presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank y los vínculos de Peña con Ueno Holding, conglomerado empresarial propietario de la entidad financiera.

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https://eju.tv/2026/11/juez-envia-a-prision-preventiva-a-santiago-pena-por-el-caso-del-intervenido-ueno-bank/

Rodrigo Paz ratifica proyectos de integración con el nuevo Gobierno de Paraguay

El presidente Rodrigo Paz informó que se comunicó con su homólogo paraguayo, Pedro Alliana, para reafirmar la amistad entre ambos países y la continuidad de los proyectos de integración regional. A través de sus redes sociales, el mandatario boliviano señaló que ambos coincidieron en mantener el trabajo conjunto mediante URUPABOL, mecanismo de integración que reúne a Uruguay, Paraguay y Bolivia. Paz mencionó que la agenda compartida contempla proyectos de conectividad y desarrollo. “Seguiremos avanzando con los proyectos de conectividad y desarrollo por el bienestar de nuestra gente”, escribió. La comunicación se produjo después de que Alliana asumiera la Presidencia de Paraguay el viernes 6 de noviembre, tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político en el Congreso.

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Dos militares bolivianos son enviados a prisión preventiva en Chile por contrabando y tenencia ilegal de armas

Dos militares bolivianos capturados el lunes en la localidad chilena de Colchane fueron enviados a prisión preventiva, después de ser imputados por contrabando y tenencia ilegal de armas. La principal evidencia presentada por la investigación son las conversaciones encontradas en sus teléfonos celulares, en las que habrían coordinado el ingreso de vehículos desde Chile hacia Bolivia por pasos no habilitados. En los audios se intercambian datos sobre las características de los motorizados, horarios de desplazamiento, condiciones del terreno, puntos ciegos de patrullaje y momentos para realizar los cruces fronterizos. Al momento de su aprehensión, los uniformados resguardaban un camión tolva valorado en 35 millones de pesos chilenos, más de 35.000 dólares, que tenía una denuncia de robo en la comuna de Camiña.

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Justicia dispone detención domiciliaria para dos supuestos testaferros del hijo de Luis Arce

El juez anticorrupción Primo Flores dispuso detención domiciliaria de 24 horas, con escolta policial, para Sergio Samir Bustillos Daza y Sergio Herbas Orozco, imputados por legitimación de ganancias ilícitas y señalados por la Fiscalía como presuntos testaferros de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce. La Fiscalía había solicitado su detención preventiva en el penal de Palmasola. Según la imputación, ambos eran amigos y compañeros del hijo del exmandatario y participaron en la construcción de un edificio multifamiliar de ocho pisos y más de 50 departamentos. La investigación identificó depósitos bancarios realizados desde 2020 por Luis Marcelo Arce a favor de los dos imputados, mediante operaciones fraccionadas, modalidad conocida como pitufeo. Además, el juez fijó una fianza de Bs 40.000, arraigo y presentación.

https://eju.tv/2026/11/justicia-libera-a-imputados-senalados-de-supuestos-testaferros-del-hijo-del-expresidente-luis-arce/

La OEA destaca el trabajo de su misión de expertos policiales en Bolivia

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, valoró el trabajo de la misión de expertos policiales que se encuentra en Bolivia para apoyar las tareas de seguridad pública y fortalecimiento institucional. La evaluación fue expresada después de una reunión con el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, en España, durante la Cumbre Iberoamericana. Ramdin señaló que la colaboración de los especialistas representa un apoyo práctico del organismo a sus Estados miembros. La delegación técnica está encabezada por Steven Griner, director del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, y Cristian Taboada, jefe de la Sección de Seguridad y Justicia. El Gobierno de Rodrigo Paz solicitó y coordinó su llegada en septiembre, con el objetivo de reforzar la prevención de conflictos.

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Ernesto Justiniano reafirma la cooperación militar entre Bolivia y Estados Unidos

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, reafirmó la importancia de fortalecer la cooperación entre Bolivia y Estados Unidos durante la celebración del 251 aniversario del Cuerpo de Marines de ese país, realizada en La Paz. La autoridad señaló que el acercamiento debe traducirse en mayor preparación, capacidades y resultados concretos para las Fuerzas Armadas bolivianas. El acto fue organizado por la encargada de Negocios de la Embajada estadounidense, Amanda Porter, y contó con la participación del ministro de Economía, Christian Morales, y del agregado de Defensa de Estados Unidos en Bolivia, coronel Alfredo Rivera. Justiniano destacó la trayectoria de los Marines, su disciplina, lealtad, valor y vocación de servicio. El Cuerpo de Marines fue fundado el 10 de noviembre de 1775, durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos.

https://eju.tv/2026/11/ministro-de-defensa-reafirma-la-importancia-de-la-cooperacion-entre-bolivia-y-eeuu-en-el-aniversario-del-cuerpo-de-marines/

Fiscalía General entrevista a 113 postulantes para cubrir 90 cargos provisionales de fiscales de materia

La Fiscalía General del Estado entrevistó este sábado a 113 abogados que postulan a 90 cargos de Fiscal de Materia III con carácter provisorio, informó el fiscal general interino, Armando Urioste. Las entrevistas se realizaron de manera virtual y estuvieron a cargo de una comisión institucional. Durante esta etapa se evaluaron conocimientos relacionados con la persecución penal, además de la idoneidad y el perfil profesional de los aspirantes. La convocatoria pública fue emitida el 9 de octubre y estuvo dirigida a profesionales del Derecho interesados en cubrir cargos vacantes en nueve fiscalías departamentales. La institución señaló que el proceso se desarrolló bajo criterios de transparencia, igualdad de condiciones y mérito. La comisión consolidará las calificaciones y los resultados finales serán difundidos por los canales oficiales de la Fiscalía.

https://eju.tv/2026/11/fiscalia-general-entrevisto-a-113-postulantes-a-fiscales-de-materia-provisorios-para-todo-el-pais/

Empresarios piden seguridad jurídica, reglas claras y participación privada en Proinversión

Representantes del sector empresarial insistieron en que Bolivia debe ofrecer seguridad jurídica, reglas claras y previsibilidad para atraer inversiones nacionales y extranjeras. El planteamiento fue expresado durante el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, realizado en Madrid en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, donde participó la delegación encabezada por el presidente Rodrigo Paz. El presidente de Cainco Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, señaló que el sector privado también debe formar parte del directorio de la futura agencia Proinversión Bolivia. El ministro de Economía, Christian Morales, explicó que el proyecto de Ley de Inversiones, actualmente en la Asamblea Legislativa, busca establecer condiciones para atraer capital privado y que se complementará con normas para minería, hidrocarburos y electricidad.

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CAO califica de ‘claro-oscuro’ el primer año de relación con el Gobierno de Rodrigo Paz

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, calificó de ‘claro-oscuro’ la relación entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los productores durante el primer año de gestión. El dirigente consideró que algunas medidas fueron necesarias, aunque también señaló que todavía faltan decisiones para impulsar el crecimiento del sector. Entre los aspectos positivos mencionó la liberación del tipo de cambio del dólar, que inicialmente representó un golpe para los productores, pero que, según afirmó, contribuyó a reducir el contrabando al sincerar la economía. Como aspecto pendiente, cuestionó la abrogación de la Ley 1720, que permitía la conversión de pequeñas propiedades para acceder a créditos bancarios. Frerking explicó que en Santa Cruz el 80% de los productores son pequeños.

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Policía despliega más de 450 efectivos en Patacamaya y ocho accesos a La Paz ante anuncio de marcha evista

La Policía desplegó más de 450 efectivos en Patacamaya y ocho puntos estratégicos de ingreso a La Paz ante el anuncio de una marcha de sectores afines a Evo Morales, que debía partir el viernes rumbo a la sede de Gobierno. El comandante departamental de la Policía, Ricardo Terrazas, informó que más de 250 uniformados fueron destinados a Patacamaya y otros 200 se distribuyeron en los accesos a la ciudad. Los controles se realizan en coordinación con las Fuerzas Armadas, como parte del Plan Bolivia Unida 2026 y en cumplimiento de las disposiciones del estado de excepción. Terrazas explicó que los efectivos verifican la circulación de personas y vehículos para prevenir marchas, bloqueos y otros incidentes que puedan afectar la seguridad ciudadana. La movilización fue anunciada por sectores evistas.

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