Las reservas de agua de las lagunas del sistema Kari Kari, principal fuente de abastecimiento de la ciudad de Potosí, se encuentran cerca del 21% de su capacidad, situación que motivó que se solicite apoyo a Defensa Civil y las juntas vecinales para regular la distribución por cisternas.

“En determinadas calles es un caos porque ahí el más fuerte agarra por eso hemos solicitado el apoyo de Defensa Civil, con cisternas y control y el refuerzo los dirigentes de las juntas vecinales”, explicó el gerente de la Administración Autónoma de Obras Sanitarias (Aapos), Sergio Janko.

Varios barrios llevan semanas e incluso hasta un mes sin suministro regular de agua. En las zonas altas, el servicio llega apenas una vez por semana o cada 15 días.

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Más de 14.000 familias deben madrugar y hacer fila con baldes para acceder al agua distribuida por cisternas oficiales, mientras que muchos vecinos se ven obligados a comprar agua de cisternas particulares por hasta Bs 350.

Por su parte el alcalde de Potosí. Williams Cervantes, anunció la aprobación de recursos de de emergencia de Bs 30 millones, para la aducción de pozos y para la adquisición de al menos seis cisternas que se suman a las cuatro que tiene Aapos. Potosí necesita al menos 26 cisternas.

Aapos anunció que habilitará una laguna en la fuente de Laka Chaca a fin de mes para reforzar el abastecimiento en la zona alta, manteniendo también el reparto mediante cisternas.

A largo plazo, se prevé la ejecución de los proyectos Tacora‑Yura y Paranturí, que sumarían entre 750 y 850 litros por segundo y buscarán reducir la dependencia del sistema Kari Kari.