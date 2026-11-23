El magisterio urbano rechazó la transferencia de los institutos tecnológicos a las gobernaciones porque teme es el inicio de la privatización

eju.tv

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a sus afiliados a una marcha para el próximo viernes, desde El Alto hasta la ciudad de La Paz, en rechazo a la transferencia de los institutos tecnológicos a las gobernaciones, al alza de los precios de la canasta familiar, al cierre de empresas y al proyecto de Código de Minería.

“Rechazo contundente al alza de precios de la canasta familiar, al cierre de empresas y despidos injustificados, a la descentralización de la educación fiscal y gratuita, a la represión policial, a las imposiciones unilaterales en el Código de Seguridad Social y a cualquier modificación del Código Minero en perjuicio del interés nacional”, se lee en el instructivo cobista.

El gobierno se encuentra en un proceso de socialización del contenido del proyecto de ley del Código Minero que incorpora una serie de medidas para atraer inversiones.

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Los movilizados se reunirán a las 14:00 en el Polifuncional de la Ceja, en la ciudad de El Alto, y descenderán en una Gran Marcha Nacional Pacífica hasta la sede cobista en el centro paceño.

La protesta respalda al magisterio urbano, que se opone al traspaso de los institutos tecnológicos a las administraciones departamentales. El gobierno negó la privatización de la educación e insistió en la necesidad de apostar por el diálogo en beneficio de la calidad de la enseñanza.