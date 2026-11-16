Aldrin tenía 20 años de edad y sufría cáncer de huesos. Esta jornada sus familiares confirmaron su deceso.

Fuente: video Diego Brañez

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Tras la partida de Aldrin Ichuta, el joven que padecía una enfermedad terminal y que pidió una Ley de Eutanasia, el diputado de APB – Súmate, Diego Brañez, informó que repondrá el proyecto de ley para su tratamiento en la Asamblea Legislativa.

«Vamos a hacer nosotros la reposición del proyecto de ley, pero esta vez no lo vamos a hacer de manera solitaria», afirmó Brañez en entrevista en Erbol.

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Aldrin tenía 20 años de edad y sufría cáncer de huesos. Esta jornada sus familiares confirmaron su deceso.

Brañez, mediante sus redes sociales, expresó su solidaridad y condolencias a los familiares del joven, y señaló que es una historia que invita a reflexionar sobre el dolor, la dignidad y el derecho a una muerte digna.

“Su voz no debe quedar en el olvido. Seguiremos impulsando el debate sobre los cuidados paliativos, la muerte digna y la eutanasia, con responsabilidad, humanidad y respeto”, señaló.

A finales de octubre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados suspendió el tratamiento del proyecto, luego de que fundaciones provida e iglesias pidieron socializar la propuesta antes de su debate.

El proyecto, entre otros punto, establece que las personas adultas con enfermedades terminales podrán solicitar la eutanasia por decisión propia, previa evaluación de una junta médica y otros profesionales. También contempla la gratuidad del procedimiento y la posibilidad de desistir de la decisión hasta el último momento.

Brañez hizo un llamado a la conciencia a todos los parlamentarios para que el proyecto de ley se analice lo más pronto posible de manera que se pueda colaborar para que la historia de Aldrin no se repita.