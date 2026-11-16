Viceministro Santamaría no le pone fecha a la entrega de la Ley de Hidrocarburos y dice que ya tiene una tercera versión

Las reservas de gas natural cayeron de 10,1 a 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF), según el último informe que presentó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la semana pasada.

Por: eju.tv / Video: BTV

El viceministro de Gestión Legislativa, Wilson Santamaría, afirmó que el envío de la nueva Ley de Hidrocarburos a la Asamblea Legislativa Plurinacional no tiene fecha y reveló que ya tiene hasta una tercera versión.

«No me animo a poner una fecha, pero será enviado lo más antes posible», afirmó en contacto con los medios.

Dijo que «la ley ya está en su segunda o tercera versión en este ánimo de recuperar la posición de diferentes sectores».

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Las reservas de gas natural cayeron de 10,1 a 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF), según el último informe que presentó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la semana pasada.

Frente a ese panorama, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, explicó que la estrategia gubernamental contempla dos líneas de acción: incrementar las reservas y la producción mediante la exploración y explotación, y consolidar a Bolivia como un centro logístico regional para el tránsito y comercialización de gas.

Santamaría destacó que «hay probabilidades en varios campos que pueden permitirnos estabilizar esta situación y para eso necesitamos darle seguridad jurídica a los inversores», sostuvo.

Los legisladores destacaron la importancia de que la norma sea considerada y aprobada para incentivar las inversiones en el sector energético.